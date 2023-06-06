營養師曝「每日喝水最佳9個時間點」，完美提升代謝率

▲喝水不僅是解渴，對美肌、瘦身也都很有好處。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

多喝水對身體好，隨著天氣漸漸開始變熱，更要記得喝足夠的水，喝水不只能幫助解渴，還能提升代謝率，營養師程涵宇也提到，減脂成功的關鍵也是喝水，喝足夠的水，皮膚也會變得美，她點出每天最佳喝水的9個時間點，趕快記下來。

營養師程涵宇表示，水沒有熱量，是最健康的選擇，但其他飲料也能為我們的身體補充水分，包括茶和咖啡。雖然咖啡因有輕微的利尿作用，但研究表明，茶和咖啡仍然有助於水合作用，酒精飲料也是如此。

▲喝水喝對時間很重要。

#早上起床後 /促進循環



#上完廁所後 /補充水分



#三餐飯前 /增加飽足感 幫助控制食量



#吃完東西後 /去油解膩幫助消化



#回到辦公桌 /把握補充水分時間



#運動前 /提高身體的保水能力



#運動中 /提高運動表現（冰水/冷水優先）



#運動後 /補充流失水分



#洗澡後 /補充水分

▲不愛喝水也能加入檸檬片，幫助增加口感。

而營養師也給大家3個喝水小提醒，請務必記下來，第一就是喝水要慢慢的喝，再來就是不要想到才喝，沒有想到就不喝，最後就是不要總是用灌的，牛飲的方式對身體沒有好處。

▲（圖／攝自FB/營養師程涵宇）

