旭集進駐大葉高島屋下半年開幕！　500坪成「天母最大吃到飽」

▲大葉高島屋即將進駐廣達500坪的旭集大店。（圖／業者提供、翻攝旭集官網）

記者蔡惠如／綜合報導

天母大葉高島屋近年積極動起來，上半年將12樓賣場改裝，規劃4大生活主題旗艦店與6家人氣餐廳進駐，讓天母在地民眾多了不少新選擇，而饗賓旗下日式精緻吃到飽「旭集」，也將在該商圈開設500坪大店，成為該地區最大吃到飽，預計下半年開幕。

近年無論物販或餐飲，開設旗艦大店風潮未歇，而百貨在「生活場域」的消費模式型態轉變下，也紛紛改變以往的「坪效」策略，以發展來客次數與購物動力為主要規劃，大葉高島屋去年拓建5樓全新賣場，今年上半年再進行12樓賣場改裝，在5月正式完成亮相，預計光12樓可全年挹注近8億，達到全館55億，年增率23%目標。

▲牛角全新型態「牛角Buffet」燒肉吃到飽台北首店。

進駐的旗艦店包括佔地200坪的寶雅新店型「POYA Beauty」，近六成為美妝產品，高於一般店型。佔地250坪的「玩具反斗城」增設多處試玩區、以及不定期舉辦見面會活動。日本平價生活用品「DAISO大創百貨」和國民居家品牌「生活工場」。另有牛角全新型態「牛角Buffet」燒肉吃到飽台北首店。

▲旭集為日式精緻吃到飽，不僅有生魚片、牛肉等料理，還有和菓子甜點。

而大葉高島屋現在最受矚目的，便是廣達500坪大的旭集吃到飽大店，旭集以日式精緻吃到飽為主題，近年紛紛插旗信義A13、遠百竹北、高雄義享購物中心等，預計下半年也會在天母亮相，該店客單從990元起，到最高的周末假日晚上1,990元，很適合天母客群，面積也比SOGO天母店的410坪漢來海港餐廳更大，兩店各有主打料理，將會提供給該商圈消費者更多吃到飽選擇。

▲興蓬萊招牌菜五柳枝魚。

此外香港茶餐廳「糖朝」、日本第一涮涮鍋專門店「溫野菜」，米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳，也預計6月中旬起陸續開幕。

另大店策略引起話題的還有微風松高，開幕9年後再迎來無印良品710坪全台最大店，首日吸引許多民眾進館體驗「類日本」購物風情，業者表示，預計改裝陸續到位後，單店業績將成長2倍。

▲微風松高無印良品全台最大店開幕首日人潮。