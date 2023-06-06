髮香噴霧創造勾人自然體香！價格親民好入手絕對必GET

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要夏日維持清新香氣，又想要禮貌用香、不想太過濃郁，除了香水用量減少之外，髮香噴霧更是一個很不錯的選擇，不僅價格比香水更親民、好入手，淡雅細緻香氣可以打造自然體香，當然必備。

＃YSL 慾望巴黎髮香噴霧，30ml、售價2000元

想要有少女感的輕甜香氣，慾望巴黎這支味道絕對是首選，以成熟西洋梨、沁涼覆盆子與香甜草莓交織出的甜蜜果香，搭配茉莉花與橙花優雅白色花香調，清新脫俗又不會過於甜膩，噴在頭髮上，每一次走動，都會掀起男性心中的漣漪。

＃Dior 蒙田大道髮香噴霧，40ml、售價3300元

Dior頂級香氛世家系列，一上市就立刻吸引香迷爭相恐後朝聖，其中，演繹品牌創始總店的蒙田大道香氣，以獨特柑苔調展現出時髦又別具特色的前衛氛圍，中性香氣不管是男性還是女性都可以使用，展現出神秘個性的特質。

＃Diptyque 2023限量暖陽髮香噴霧，30ml、售價1950元

2023年夏季，Diptyque把所有人帶到了地中海的「靈魂之境」，將絕美湛藍海岸與燦爛陽光，運用馥郁的香氣層次展現出來，以獨特仙人掌果香為主角，配搭佛手柑、鳶尾及茉莉的複合香調，由美國藝術家Erik Winkowski設計出瓶身包裝圖案，展現出繽紛活力的夏日景致。

＃寶格麗 歡沁玫香髮香噴霧，30ml、售價1650元

玫瑰層層花瓣綻放的華麗生命力，讓女性為之著迷，以此作為靈感，寶格麗再度推出全新髮香噴霧，捕捉玫瑰花蕾細嫩嬌柔的生長，幻化為淡雅花香，多重層次展現玫瑰花與眾不同、卻又熟悉的百變面貌。