有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

▲社交障礙星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

社交是每個人在成長中必須要面對的課題，當然人人對於交友的想法和表現都不同，有人就超抗拒新朋友，堪稱天生孤僻，偏好待在自己的舒適範圍內，以下就公開社交障礙星座Top 3 ！

Top 3 處女座

處女座非常注重細節，雖然說交友要秉持自在和舒服的態度，但處女往往會對自己的表現和言行過度擔憂，導致他們在社交場合中更加不安緊張，讓這股氣氛也默默蔓延到聚會上，無法盡情放開自我。同時，他們可能對自己的外貌要求過高，因此在面對新朋友時會自我施加一些壓力。

Top 2 天蠍座

天蠍座對建立人際關係這件事本身就很不安，在陌生人面前，他們可能會表現出不信任和戒備心態，進而拉遠了彼此之間的關係，而且天蠍非常在意他人的評價和批評，不熟的人對天蠍說的話往往讓他們很走心，因此在交友時越來越保護自己，變得恐懼症發作。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座在相處過程中非常在意他人的看法，無法完全放輕鬆心態融入到新交友圈內，導致自己邁不開腳步，這讓他們傾向於待在自己熟悉和舒適的環境中。巨蟹一旦進入陌生場合中，很可能表現出社交恐懼的症狀，既不想跟不熟的人說話，也不想表現自我刷存在感，最後變成很透明的存在。