fb ig video ETtoday search mobile

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

>

▲▼星座 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲社交障礙星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

社交是每個人在成長中必須要面對的課題，當然人人對於交友的想法和表現都不同，有人就超抗拒新朋友，堪稱天生孤僻，偏好待在自己的舒適範圍內，以下就公開社交障礙星座Top 3 ！

Top 3 處女座

處女座非常注重細節，雖然說交友要秉持自在和舒服的態度，但處女往往會對自己的表現和言行過度擔憂，導致他們在社交場合中更加不安緊張，讓這股氣氛也默默蔓延到聚會上，無法盡情放開自我。同時，他們可能對自己的外貌要求過高，因此在面對新朋友時會自我施加一些壓力。

Top 2 天蠍座

天蠍座對建立人際關係這件事本身就很不安，在陌生人面前，他們可能會表現出不信任和戒備心態，進而拉遠了彼此之間的關係，而且天蠍非常在意他人的評價和批評，不熟的人對天蠍說的話往往讓他們很走心，因此在交友時越來越保護自己，變得恐懼症發作。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座在相處過程中非常在意他人的看法，無法完全放輕鬆心態融入到新交友圈內，導致自己邁不開腳步，這讓他們傾向於待在自己熟悉和舒適的環境中。巨蟹一旦進入陌生場合中，很可能表現出社交恐懼的症狀，既不想跟不熟的人說話，也不想表現自我刷存在感，最後變成很透明的存在。

► 「不懂得拒絕」星座Top 3 ！　第一名典型濫好人，容易被情緒勒索

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 處女座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

超持妝又自然！神級彩妝師教「夏季MSBB底妝法」　油皮、乾肌1關鍵不同 安格斯12星座一周運勢6／5-6／11　獅子強運當頭、天蠍荷包大失血 工作到極度厭世　3句話找回精神力量 《小美人魚》年輕版烏蘇拉精品包盤點！最愛腋下包、這顆超適合夏天 超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？ 潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏 有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面