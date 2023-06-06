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後背痘、粉刺好困擾？3款無添加沐浴嬰兒也能用，溫和清潔不刺激

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季肌膚出油出汗多，很多人更是需要進出冷氣房與室外曝曬，肌膚容易出現不穩定狀況，甚至容易有痘痘、粉刺的狀況出現，想要溫和清潔，不想帶給肌膚過度負擔，以下3款日常身體洗沐，無過多刺激成分添加，特別適合敏感狀態使用。

＃貝膚黛瑪 舒益輕沐浴油，1000ml、售價999元

▲貝膚黛瑪,艾芙美,ILLIYOON,一理潤,沐浴乳,清潔,。（圖／品牌提供）

針對極度敏感與乾燥的肌膚問題，醫美保養品牌貝膚黛瑪推出舒益輕沐浴油，以維持菌叢生態為主要概念，溫和清潔的同時還可以幫助平衡肌膚水潤，添加天然椰油精華、B3、維他命E、卵磷脂等，pH5.5、無皂鹼、無酒精、無添加人工合成色素的成分，不容易引發敏感、刺激，而且洗完不會過於乾燥，乾淨又能保持潤澤。

＃ILLIYOON一理潤 溫和全效沐浴露，500ml、售價650元

▲貝膚黛瑪,艾芙美,ILLIYOON,一理潤,沐浴乳,清潔,。（圖／品牌提供）

由南韓愛茉莉集團旗下的新品牌一理潤，以低刺激、嬰兒都可以安心使用的單品，開創新市場，以獨創黑豆植萃神經醯胺，弱酸性成分全家大小都可以使用，無香味、不含礦物油、香料、矽油等8大刺激成分，溫和洗淨肌膚。

＃艾芙美 新葉益護佳沐浴露，500ml、售價1050元

▲貝膚黛瑪,艾芙美,ILLIYOON,一理潤,沐浴乳,清潔,。（圖／品牌提供）

以燕麥為主要成分的艾芙美旗下都以舒緩類型保養，受到很多敏感肌膚的人喜愛，這款沐浴露質地有如凝膠般輕盈，裡面添加燕麥新葉、月見草油等成分，不僅可以舒緩肌膚乾癢的狀況，也可以增加潤澤感，強化保濕屏障。

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貝膚黛瑪, 艾芙美, ILLIYOON, 一理潤, 沐浴乳, 清潔

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