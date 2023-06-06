郭雪芙寶格麗美包當前好掙扎　聞「包色」拉回理智「先看價錢」

▲郭雪芙自稱「包包富翁」，對寶格麗秋冬新包愛不釋手。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今發表2023秋冬配件系列，女星郭雪芙搶先鑑賞，美包當前讓她陷入選擇困難，不斷掙扎究竟要先選包型還是先選顏色，全新包型Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包、小巧的Serpentine Vertical Tote閃亮銀色小牛皮托特包都令她心動，問及是否會為買包瘋狂？她表現務實的一面說：「包色嗎？還是要先看價錢啦！」

▲郭雪芙相中寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。

▲寶格麗Serpenti Baia紅玉髓柑橘色都會小牛皮肩背包（上）79,400元，桃紅碧璽色小牛皮肩背包79,400元。

今年秋冬寶格麗全新設計為Serpenti Baia 肩背包，名字取自岸邊海水與陸地交會的沙洲，呈現偏長的包身，配備寬版的Cobra蛇麟粗鍊，結合新式「燕尾卡榫工藝」，讓雙鍊可輕鬆轉化成單一肩背帶或連結另一條鍊帶進一步加長，在斜背、肩背或手提之間轉換自如，共有閃耀鑽石白色、紅玉髓柑橘色、桃紅碧璽色、鮮豔祖母綠及地中海青金石色等款式。





▲寶格麗Serpenti 75周年推出Serpenti Forever Top Handle包（上）129,900元，淡金色小牛皮肩背包117,300元。





▲寶格麗Serpentine Pouch銀色鏡面小牛皮手拿包，102,900元。

歡慶Serpenti 75周年，寶格麗配件系列特別打造紀念款的淡金色小牛皮製成的Serpenti Forever Top Handle與肩背包，包身以層壓鋁箔熱軋加工，讓金屬色產生細紋效果；同為金屬色調的亮銀色，則廣泛運用在各系列包款上。此外，品牌也大膽運用新材質打造時髦包款，首度採用回收聚酯纖維緄邊製成編織包，每一款包至少需要25公尺的絲質緄繩盤繞出織花圖案，更休閒的設計為拼接丹寧的Serpenti Forever肩背包與Serpentine Pouch，深淺不同的丹寧布拼接流露率性氣息。





▲寶格麗Serpenti Forever鮮豔祖母綠色編織肩背包，129,900元。





▲寶格麗Serpenti Forever藍寶石色拼接丹寧布肩背包，129,900元。

同為義大利品牌的精品皮具Valextra，也已發表秋冬新品24/7 Valextra系列，突破秋冬普遍暗沉色調，將黎明到黃昏的效果呈現在Millepunte小牛皮上，運用牛仔布、粉藍、石灰和水泥灰讓人聯想到清晨的城市之光；正午則為黃水晶黃、薄荷綠、蘋果綠和麝香綠色；而夕陽由粉色、桃色、金色和哈瓦那棕色表現，即便是經典的黑色Iside包也不單調，包面裝飾珠飾更顯俏皮。





▲Valextra經典黑色Iside包出現搶眼裝飾。（圖／Valextra提供，以下同）





▲Valextra秋冬新色Tric Trac包。