安格斯12星座一周運勢6／5-6／11　獅子強運當頭、天蠍荷包大失血

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

半數行星們都默默走到了自己的位置就定位，這周金星移位後暫且可以終止今年小型的星星搬移期，開始能以穩健的節奏前行！對牡羊座而言也進入了一個穩定但缺少驚喜冒險的時光，好在金星將為你帶來與愛有關的信息，有對象者互動熱絡，吵吵鬧鬧但也甜甜蜜蜜，單身羊能成為社交人氣王，穿梭人際間的你也莫名引來桃花，值得期待！

金牛座 4.21~5.20

行星移動的奔放期走入尾聲，這周行運從紛亂轉而穩定，大環境更重視按部就班與循序漸進，對於同樣講究順序的金牛座來說是一件好消息，你的循規蹈矩能使你在工作上得到注目，這周的職場會是你發光發熱的舞台，不過感情上相對呈現弱勢狀態，與情人、心上人的相處容易往心裡去，玻璃般易碎的心讓你顯得有些退縮。

雙子座 5.21~6.20

太陽守護下這周的雙子人際、職場都有著呼風喚雨的高度影響性，從事企劃、創作者工作上相當吃香，噴發的創意與才氣能讓你備受矚目！單身者魅力爆棚，不妨從同好朋友發展人際，能以你的專長或才華吸引到與你投緣的對象！感情進行中的雙子，趁著太陽熱力，主動出擊、邀約都能讓兩人感情更甜更熱絡！

巨蟹座 6.21~7.21

星象陸續回復正常軌道，紛亂調停後的這周，巨蟹座能明顯感受到運勢節奏回穩，丟三落四、忘東忘西的懷疑人生也總算告終，這周的你適合給自己一個新的起點與使命，像是開始一個全新的計劃，都能灌注新而強大的氣場。想脫單的巨蟹感情運開始回神，適合換個不一樣的LOOK刷出新評價，自然也能引來桃花！

獅子座 7.22~8.22

金星走到本命宮位，就像獅子穿上了金鐘罩、鐵布衫一般，這周的你不必忌諱小人或衰運敲門，強大的氣場之下你將有化解危機的強運，工作上可以更積極的提升行動力與衝勁，為職場寫下精彩的新頁，感情上也適合展現個人色彩，別再對自己的特質遮遮掩掩，個性再怪也會有怪人欣賞，憑著相似的特質能為你帶來不可思議的緣分。

處女座 8.23~9.22

隨著行星各就各位，處女座渾渾噩噩有氣無力的慵懶症候群減輕許多，這周在金星位移後，大環境愈來愈穩，你的工作表現也會愈來愈上手，就算接到棘手任務，也能四平八穩的完成，感情上單身者有許多好的機緣和機會，只要你積極一點，就能輕鬆讓別人看到你！有伴侶的愛情運走跌，就算相隔兩地也要時時互通感情，避免距離拉開了人的感情。

天秤座 9.23~10.22

金星專寵之下，這周天秤座就算害羞內向，憑著獨特的個人特質，也能變得活躍，特別是大家都十分開心的派對場合，愉快又熱鬧的氣氛下，原本鬱卒又不愉快的氣場將一掃而空。此時心情一打開你的好氣色也讓你整個人彷彿發光般亮眼，單身者不妨抓緊這個Timing談場心動的戀愛，有對象者只要忽視情人那些難搞的眉眉角角，也能愉快共度本周。

天蠍座 10.23~11.22

雖然感情像是走在五里霧中般的混沌不明，不過金星的移位就像是為眼盲的天蠍開了一道光，單身者可以調校你的頻率，近期將有著預料外的緣分向你靠攏，戀愛進行式的與情人感情逐日加深，透過出遊將能更進一步觀察彼此的適合度。唯一要當心的是荷包，幾筆大開銷很可能讓你吃不消，血拚刷卡得先掂掂自己存款的斤兩。

射手座 11.23~12.21

想玩樂的計劃、想做的事情、想遇見的理想型……這周射手似乎有著迫切想要行動的力量，內心想進行的事情很多，但沒一個幫得上忙，以致一直處在個原地踏步的心累狀態，感情上特別容易對另一半感到不耐煩，也很容易把心情的負面思考轉嫁到情人身上，單身者桃花偏少，與心上人還需要進一步磨合，別只懶洋洋的只想等著情敵出現。

摩羯座 12.22~1.19

眾星回歸平靜，這周摩羯運勢看似平步青雲，但別忽略細節裡的魔鬼，在冥王星效應的影響下，負面情緒一定要做好管控，避免自己胡思亂想、鑽牛角尖，將成為壓垮理智的一根稻草！這周除了低調，也要收起容易緊張、愛計較的心。有對象的摩羯，別想把自己的負能量轉移到對方身上，這樣只會讓兩人感情走入絕境。

水瓶座 1.20~2.18

不論工作或感情甚至瘦身進度都有些許的停滯，這周的水瓶動能降低，有些疲累、有些厭世的心情之下，讓你顯得消極又被動，以致腳步在無形中被拖垮，工作進度延後，當心後面排山倒海的事讓你更加忙累。感情同樣陷入空轉，大部分被自己困住的成分居多，但其實瓶子不需自己嚇自己，坦蕩一點，或許能出現意想不到的感情契機。

雙魚座 2.19~3.20

只想皆大歡喜，得到大家的喜歡，卻是事與願違！雙魚這周呈現一個腦弱的狀態，不論是人際或感情，都容易遇到一些互動的困難，內心裡若卡過去的心結與偏見，將使你難以施展個人特質，而處於緊繃、不自在的情境難以突破，近期想要扭轉冷清清的人際關係，就要卸下過去的那些標籤與評價，用開朗愉快的視角欣賞旁人。

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