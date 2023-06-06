泰勒絲演唱會最寵粉！水鑽洋裝、閃亮連體衣　華麗造型都藏專輯巧思

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從國民小天后到現在叱吒流行樂壇，泰勒絲一路走來，不論是曲風的變化，或是造型上的改變，對於從國中就開始聽她唱歌的編輯來說，就好像一起跟著她成長一樣，有種難以言喻的革命情感和感動。

泰勒絲為期近半年的《時代巡迴演唱會》現正進行中，自詡為粉絲的你，看得出來她為演唱會所準備的造型巧思嗎？

泰勒絲《時代巡迴演唱會》亮點造型盤點

《無懼的愛 Fearless》

由Roberto Cavalli一連打造的兩套施華洛世奇水晶流蘇洋裝，取經當年《無懼的愛》一套同為Roberto Cavalli設計的禮服而來。當年的專輯方面，泰勒絲也是以朦朧又唯美的金色調呈現，演唱著：「Romeo, take me somewhere we can be alone…」完全滿滿的回憶殺啊！









《愛的告白 Speak Now》

最會打造公主浪漫禮服的，莫過於Nicole + Felicia了！宛如繁星一般的水鑽刺繡，演唱著〈Enchanted〉，有夢幻也有如歌詞寫的：「I was enchanted to meet you.」編輯則是enchanted（著迷於）身為泰勒絲的粉絲。





《舉世盛名 Reputation》

最受爭議、評價最兩極的專輯大概就是《舉世盛名》了吧！專輯發行的同一年，泰勒絲面對肯伊威斯特（Kanye West）、前男友凱文哈里斯（Calvin Harris）以及酸民三方夾攻下，挺過負評逆境，而這又跟蛇有什麼關係呢？當年網友最常用「蛇」的表情符號灌進泰勒絲的社群，暗諷她如蛇一般惡毒，與其逃避，泰勒絲選擇正面迎戰，把蛇轉化為演唱會的造型元素，並藉由這個故事跟（幸運）買到票的粉絲們說：「如果有人在社群平台上辱罵你、霸凌你，不管有多少人一起落井下石，你要相信他們都無法打敗你。」





《情人 Lover》

和上一張專輯風格迥異，專輯《情人》輕快、明亮，歌詞字裡行間卻又不乏成年人愛戀的成熟體悟。回扣專輯封面浪漫的粉彩色調，泰勒絲性感的Versace連身衣由嫩粉、薰衣草紫等水鑽交織而成，搭配Christian Louboutin銀色水鑽長靴，載歌載舞模樣實在太迷人！





▲泰勒絲穿Christian Louboutin銀色水鑽長靴。（圖／翻攝自IG@louboutinworld）



《午夜 Midnight》

截至目前為止，《午夜》是泰勒絲最新發行的專輯。整張專輯圍繞在那些腦袋轉不停的夜晚，而細看此張專輯的MV們（如〈Anti-Hero〉、〈Lavender Haze〉），不少都有紫色亮片液體的出現，呼應午寐那神秘又迷人的氛圍，泰勒絲分別穿上同為Oscar de la Renta所打造的水鑽洋裝和連身衣，尤其是後者的連身衣可是花了315小時、由5,300顆水鑽堆疊而成的戰袍，重磅成本只為呈現給粉絲最好的舞台效果。





▲泰勒絲穿Oscar de la Renta所打造的水鑽連身衣。（圖／IG@oscardelarenta）



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