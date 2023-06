泰勒絲演唱會最寵粉！水鑽洋裝、閃亮連體衣　華麗造型都藏專輯巧思

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

從國民小天后到現在叱吒流行樂壇,泰勒絲一路走來,不論是曲風的變化,或是造型上的改變,對於從國中就開始聽她唱歌的編輯來說,就好像一起跟著她成長一樣,有種難以言喻的革命情感和感動。

泰勒絲為期近半年的《時代巡迴演唱會》現正進行中,自詡為粉絲的你,看得出來她為演唱會所準備的造型巧思嗎?

泰勒絲《時代巡迴演唱會》亮點造型盤點

《無懼的愛 Fearless》

由Roberto Cavalli一連打造的兩套施華洛世奇水晶流蘇洋裝,取經當年《無懼的愛》一套同為Roberto Cavalli設計的禮服而來。當年的專輯方面,泰勒絲也是以朦朧又唯美的金色調呈現,演唱著:「Romeo, take me somewhere we can be alone…」完全滿滿的回憶殺啊!









《愛的告白 Speak Now》

最會打造公主浪漫禮服的,莫過於Nicole + Felicia了!宛如繁星一般的水鑽刺繡,演唱著〈Enchanted〉,有夢幻也有如歌詞寫的:「I was enchanted to meet you.」編輯則是enchanted(著迷於)身為泰勒絲的粉絲。





《舉世盛名 Reputation》

最受爭議、評價最兩極的專輯大概就是《舉世盛名》了吧!專輯發行的同一年,泰勒絲面對肯伊威斯特(Kanye West)、前男友凱文哈里斯(Calvin Harris)以及酸民三方夾攻下,挺過負評逆境,而這又跟蛇有什麼關係呢?當年網友最常用「蛇」的表情符號灌進泰勒絲的社群,暗諷她如蛇一般惡毒,與其逃避,泰勒絲選擇正面迎戰,把蛇轉化為演唱會的造型元素,並藉由這個故事跟(幸運)買到票的粉絲們說:「如果有人在社群平台上辱罵你、霸凌你,不管有多少人一起落井下石,你要相信他們都無法打敗你。」





《情人 Lover》

和上一張專輯風格迥異,專輯《情人》輕快、明亮,歌詞字裡行間卻又不乏成年人愛戀的成熟體悟。回扣專輯封面浪漫的粉彩色調,泰勒絲性感的Versace連身衣由嫩粉、薰衣草紫等水鑽交織而成,搭配Christian Louboutin銀色水鑽長靴,載歌載舞模樣實在太迷人!





▲泰勒絲穿Christian Louboutin銀色水鑽長靴。(圖/翻攝自IG@louboutinworld)



《午夜 Midnight》

截至目前為止,《午夜》是泰勒絲最新發行的專輯。整張專輯圍繞在那些腦袋轉不停的夜晚,而細看此張專輯的MV們(如〈Anti-Hero〉、〈Lavender Haze〉),不少都有紫色亮片液體的出現,呼應午寐那神秘又迷人的氛圍,泰勒絲分別穿上同為Oscar de la Renta所打造的水鑽洋裝和連身衣,尤其是後者的連身衣可是花了315小時、由5,300顆水鑽堆疊而成的戰袍,重磅成本只為呈現給粉絲最好的舞台效果。





▲泰勒絲穿Oscar de la Renta所打造的水鑽連身衣。(圖/IG@oscardelarenta)



