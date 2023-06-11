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夏天好搭「球鞋」8雙推薦　酆陽黃、霓虹粉厚底穿上白襪就有型

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏季來臨，一雙有型好走的球鞋肯定是鞋櫃必備，幫你盤點各品牌熱門鞋款，趕緊為自己的足下造型做更新吧！

擅長以正裝為主軸的Boss本季也推出了適合搭配Smart Casual的鞋款，與西裝風格相呼應的格紋印花與時下流行的老爹鞋輪廓，彰顯大人風格。

▲BOSS 老爹鞋，NT$8,900。

Chloé品牌標誌性的編織鞋款結合多彩細節，為夏季造型添入更多亮點，展現活力顯眼的時髦造型。

▲Chloé 草莓紅休閒運動鞋，NT$24,200。

OFF-WHITE的球鞋一直是型人們的愛用單品，符合趨勢的色彩配置與鞋舌上的標誌性吊牌設計，穿上立馬成為路人焦點！

New Balance 574 X Miu Miu仿舊納帕軟皮運動鞋，融合了NB的鞋款舒適性與Miu Miu的精品設計感，略帶仿舊的特質讓這雙鞋更添洗鍊風味。

Prada美洲杯柔軟橡膠及單車面料運動鞋，打破一般籃球鞋或慢跑鞋的設計框架，單車鞋的流線設計無論搭配街頭或是正裝造型都能營造視覺衝突感。

Versace TRIGRECA黃白色運動鞋擁有厚底老爹鞋與科技球鞋的輪廓設計，穿上後讓你的身材比例更好，具有份量感的鞋型也讓夏日造型更有重點。

▲Versace TRIGRECA 黃白色運動鞋，NT$35,500。

炎炎夏日怎能不來一雙時髦好搭配的小白鞋？THOM BROWNE的標誌性地位在時裝界早已收穫一大批死忠粉絲，德軍訓練鞋的輪廓結合紅白藍細節，讓人一眼就愛上。

▲THOM BROWNE 2023 WOMEN 白色小牛皮綁帶休閒鞋，NT$25,300。

身為羽絨服品牌的翹楚，MONCLER近年積極年輕化並端出不少時髦好料，這雙霓虹粉厚底球鞋簡單搭配一雙白襪就能展現帥氣造型。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Balletcore 芭蕾舞風造型解析，芭蕾舞鞋、設計上衣...今年重點風格必留意！

● 夏日小白鞋搭配解析，鞋款挑選技巧、鞋款風格、搭配參考...打造時髦白鞋風格

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 球鞋

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