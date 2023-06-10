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盤點夏日洋紅色單品快跟上這波　手袋、西裝外套穿出優雅時髦感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

洋紅色（Magenta）作為今年的年度代表色，是一種代表著勇敢與振奮人心的紅色調，在充滿活力的春夏，不妨選用時髦的洋紅色單品，為自己打造最獨特的造型！

Versace SS23秀上就使用了洋紅色（Magenta）作為造型重點，整身One Tone的色調配置讓視覺簡潔俐落地展現，從上身洋裝到鞋款與包袋的選用都相當講究。

BOSS Women 2023春夏系列的大劍領西裝外套，中性特質無論男女衣櫃都要有一件，是能夠穿一輩子的經典單品。

近期相當火紅的簡約設計師品牌JACQUEMUS所推出的西裝外套，棉麻材質除了讓你在炎熱夏季穿得上，時髦洋紅色更讓你的造型極具重點，內搭一件白色背心就能展現時髦風範。

絲巾是夏日造型中相當重要的單品，選擇一條有著有趣圖案與故事的絲巾會讓你的造型更有趣，朋友相聚聊起來也更具意義。

Lady Dior經典的包型不用多說，搭配上時髦的洋紅配色，提上它走上街立刻成為眾人焦點。

身受名媛貴婦喜愛的高跟鞋品牌Manolo Blahnik，優雅的鞋款輪廓搭配鑽飾與洋紅配色，完美呈現優雅大氣的高級感。

Longchamp同色調的洋紅斜背袋，方正的外型好搭耐看，可以手提也能肩背，是夏日的搭配好幫手。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 洋紅色, 夏日

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