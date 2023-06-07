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《小美人魚》年輕版烏蘇拉精品包盤點！最愛腋下包、這顆超適合夏天

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近日《小美人魚》真人版電影上映，除了「愛麗兒」海莉貝利的天籟歌喉驚艷全場，飾演年輕版「烏蘇拉」的潔西卡亞歷山大（Jessica Alexander）也因迷人的電眼和討喜的厭世臉備受關注和討論。Jessica Alexander與生俱來的模特兒氣場，怎麼穿怎麼時髦，私服穿搭當中的同款精品包幫你整理好。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jessica Alexander穿搭精品包盤點

1、Saint Laurent LE 5 À 7

大名鼎鼎的LE 5 À 7還需要多作介紹嗎？自2021年問世，跟著代言人Rosé一同在形象大片亮相，就一直穩坐Saint Laurent暢銷寶座，不僅每季都會有新色推出，現在也漸變成一個LE 5 À 7家族，有更多元的包型輪廓。Jessica Alexander所擁有的是帆布與小牛皮拼接的款式，氣質的米咖配色不論是與全黑穿搭、小碎花都很適合；帆布材質也相當適合夏日時節。

2、Prada Moon

不難發現，Jessica Alexander的私服經常以俐落又時髦的黑白色系為主，包包的顏色選擇就偏向較為繽紛的糖果色，為整體造型增添一抹亮點。Prada的Moon腋下包，就如其名，輪廓宛如彎彎的新月一般，以柔軟的Nappa皮革製作，澎潤外型帶著一點可愛的少女個性。

3、Emporio Armani My EA Bag（mini）

另一顆糖果色包包則是來自Emporio Armani，My EA Bag光是方正的輪廓就已不挑身型和造型，Jessica Alexander以粉嫩又亮眼的芭比粉紅色，搭配她火辣的穿搭實在太美！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《小美人魚》烏蘇拉Jessica Alexander完全最性感反派！魅惑眼神+火辣身材，也是新生代驚悚女王

● 《小美人魚》真人版電影幕後花絮公開！王牌詞曲家讚荷莉貝莉：「簡直是天籟！」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小美人魚, 烏蘇拉, Jessica Alexander

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