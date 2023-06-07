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試・開箱／「美唇製造機」又出限定新色唇釉！擦上一秒變韓女團好時尚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

不用戴口罩之後，唇彩回歸，沒有這一抹總覺得氣色少了一點，以下就盤點多款厲害唇彩，不管是霧面還是光澤都有，可以展現出時髦又精緻的臉部妝感。

＃YSL 時尚印記雪絨唇釉－盛夏霜淇淋，售價1550元

▲試開箱,YSL,NARS,sisley,肌膚之鑰,laura mercier,Visee,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

「美唇製造機」YSL每次推出全新唇彩，總是會吸引許多女孩搶購，2023年夏季推出盛夏霜淇淋限定3色，其中，＃220微醺覆盆莓的紅色調，不管是什麼膚色的女孩，都可以輕鬆駕馭，而且薄擦或是厚塗都很顯氣色，輕鬆祛除蠟黃感。另外，冷白膚色最適合＃222甜蜜粉草莓，桃粉紅明亮色調，擦起來特別有韓女團的氛圍。

＃NARS 特霧絲柔持色唇膏－純白秘境，售價1100元

▲試開箱,YSL,NARS,sisley,肌膚之鑰,laura mercier,Visee,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

難得換上白色包裝的NARS，全系列在亞洲限定販售，其中，＃MODERN LOVE幕夜棕紅的色調，帶有暖紅棕質感，擦起來特別有時尚氛圍，雖然是霧面質地，但塗抹起來卻很絲滑潤澤，圓滑弧度可以精準描繪出唇線，打造持久唇色。

＃sisley 植物閃耀水潤光唇膏，售價1600元

▲試開箱,YSL,NARS,sisley,肌膚之鑰,laura mercier,Visee,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

「植物美容學」sisley以頂級植物潤唇霜為基底，搭配澎潤溶心植物精粹，等於整支都是滿滿保養能量，一抹就可以展現出水潤色澤，滋潤程度當作潤唇膏也超好用，可以輕鬆展現出好氣色，帶出光澤水嫩雙唇妝效。

＃肌膚之鑰 奢潤唇菁萃，售價1500元

▲試開箱,YSL,NARS,sisley,肌膚之鑰,laura mercier,Visee,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

奢潤唇菁萃擁有豐盈乳霜質地，上唇的同時宛如保養般奢華感，3款質地：釉光、霧絨、光燦，總共多達24種選色，有優雅大器的玫瑰色調、淡雅鮭魚粉、水晶粉紅等，可以輕鬆展現各種不同的面貌，顯現出具有好氣色的妝容質感。

＃Laura Mercier 奢緞色誘唇膏，售價1030元

▲試開箱,YSL,NARS,sisley,肌膚之鑰,laura mercier,Visee,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

Laura Mercier已經很久沒有出整系列大作，奢緞色誘唇膏一次推出16色，粉紅色唇膏筆擁有超高顯色力，搭配高彩珍珠光微粒，單擦就可以創造出鮮明色彩，些微透明感光澤，特別適合乾唇的人使用，可以呈現出潤澤唇妝效果。

＃Visee 光誘恆吻唇膏，售價380元

▲試開箱,YSL,NARS,sisley,肌膚之鑰,laura mercier,Visee,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

日本「黏膜色」唇彩依舊大勢，水潤感質地搭配上透亮色澤，可以展現出很Q彈的雙唇妝效，這次品牌再度推出6色唇膏，從粉嫩、玫瑰色到土棕色通通都有，內含：玻尿酸鈉、角鯊烷的保養成分，上妝同時潤澤雙唇。

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