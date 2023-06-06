12星座六月運勢！天秤事業由黑轉紅、摩羯感情易撕破臉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

本月可望脫離困苦環境、茫然或沒定力的狀態，漸入佳境。有可能會收到心靈感召，逐漸清晰心中的想法與渴望，知道接下來要往哪兒拼搏。面臨的人生兩難、或者遇到使你發出靈魂三問的情況：「我是誰？我人在哪？我要做什麼？」暗藏人生翻轉的答案，所以請正視它、探索它，找到屬於你的回應。

4日的射手滿月期間，金星進駐獅子，人際關係、愛情、金錢的事件像是打了聚光燈層出不窮，由於金星會在獅子四個月，這夏天發生在素人、藝人或與你有關的親友身上的這類故事，像戲劇情節那樣誇張，很甜、很閃，若沒好好處理也可能樂極生悲。21日夏至後，整體大環境在木星的影響與帶動之下活絡許多，這夏季的運勢會隨著個人的心境、人生目標的轉移而產生相應的變化，建議在這時候動起來，落實你的感召，若暫時打算照舊習慣行事也無妨，之後還會有其它的機會。

水星本月行經金牛、雙子、巨蟹等星座，上中下旬的行事作風出現慢板、靈活與看心情決定的變化。11日冥王逆行回摩羯與18日土星逆行四個月期間，再度體驗過去曾有的輝煌與美好，儘量處理掉舊有的影響力，修正成最適合當前的執行計劃。

牡羊座 3.21~4.20

本月開低走高，會在11日與21日夏至轉換。月初戀情失利、意外開銷導致資金不足、受到莫名的牽制、身體出狀況，心有餘而力不足，11日左右逐漸化解掉阻礙、身體或情況好轉，資金有進帳，心態擺正後的重新出擊。金星在獅子的四個月有不錯的戀情運，你或許比較想多賺點錢，16日的難關是之前過度樂觀下的產物，等入了夏至，守護火星能使得上力，一切會朝好的發展前進。

金牛座 4.21~5.20

由於得到帶來擴張與幸運的木星挹注，近來你在收與放之間找尋適合自己的步調，儘管會想開發更豐富的人生機會，想讓更多人認識你、對你留下好印象，但你會鎖定好正確的受眾、求精不求多，才不會混亂你優質人生的品質。守護金星在獅子的四個月，在你身上的顯現方法和他人不太一樣，得來的財富謹守財不露白、有好事也不動聲色，說不定會扮豬吃老虎趁機贏得最後勝利。

雙子座 5.21~6.20

月初好像怎麼做都符合不了老闆或客戶的期待，同事吵來吵去、推來推去的鬥嘴，深怕被當成替罪羊，4日射手滿月周一開，不妨聰明地發揮你的幽默，或以演戲的方式勾出被老闆、客戶掩蓋在內心裡的真心話，免得費了勁還白費功夫。11日水星進雙子半個月，好好趁機將之前溝通不良、協調出錯的地方找到癥結點。夏至後不要逞強，該向人求助時多溫和邀請，不可頤指氣使。

巨蟹座 6.21~7.21

因很想談戀愛而老是掛在交友軟體上跟人尬聊，4日射手滿月到中旬期間，若能奔現談成一段真實、健康的戀情，這份愛就能繼續下去，不然的話交個朋友就好，若碰到愛情詐騙陷阱趕緊抽身。月初好好養精蓄銳，工作化繁為簡，等到夏至進巨蟹月，趁著夏天在工作崗位努力發光發熱，預料會創造不錯的收入。因冥王逆行回摩羯，若沒處理好感情糾葛或金錢糾紛會感到不安。

獅子座 7.22~8.22

月初頗有痛改前非的決心，迎接木星為你的事業、未來醞釀的好勢能與賺錢的機會，金星5日進獅子，彷彿有了天時與地利，就看你怎麼運作人脈資源與找到合適的夥伴，只不過射手滿月期間有金冥對分，11日之前，感情與合作事宜講求真誠與理性，若起爭執，別為了輸贏撕破臉，等彼此冷靜再說。夏至後會有讓人生重來的機會，請一本初衷找到適合你大刀闊斧、推動改革的方向。

處女座 8.23~9.22

本月運氣時好時壞，主要與你身旁的人、主管的態度有關，他們三心二意，你也跟著搖擺，他們很體貼，你也跟著有同理心。4日的射手滿月會請你正視拖延症、或在家拖拖拉拉的緣由。守護水星本月三改行事作風，月初一旦遇到客訴、或被人說服而一時心軟，想辦法在這些情況中保持冷靜，免得衝動行事陷入麻煩。進入夏至後，有些壓力白熱化，若面對生死或去留的抉擇，順心意決定。

天秤座 9.23~10.22

守護金星於5日移入獅子後會待上四個月，你將從人脈資源，參與的社交活動或網路社群中，得到豐盛的收穫，只是射手滿月至10日期間，工作順心但新戀情有些麻煩，像受到禁忌戀情的吸引，或談了不好公開的辦公室戀情，請拿捏好分寸。整體來說，夏至後的事業發展可望由黑轉紅的翻身，22日後的人際互動不佳或人力不足的狀況可緩解，月底不要衝動行事，從長計議更可靠。

天蠍座 10.23~11.22

在他人的推動、或為了完成與他人合作的事宜，月初就很積極地做事，因得到金、木兩大吉星的加持，11日左右能實踐一些心願，認真地處理財務事宜，找到適合開發的商品或是個人代表作，讓這個月忙得很有意義。未來半年每當與人合作，仍要站穩個人立場，夏至有金火二星的督促，這夏天更不可縮在舒適圈裡，務必要讓自己成功。月初與戀人一言不合鬧分手，月底與舊愛復合。

射手座 11.23~12.21

月初月亮在天蠍強化本月職場上的難題，如工作量與人事分配，想必會在4日射手滿月期間達到臨界點，可供轉寰的空間與時間越來越緊繃，使你無法冷靜的優雅處之。你明白人都想往高處去，11日冥王將退回摩羯到十月，你可運用這段期間檢討你執行事務的觀念與態度，接納伴侶或合夥者的建議，找到能輕鬆應付，不必事必躬親的作法，夏至之後恐礙於現實暫用昔時作法，但總會有轉機。

摩羯座 12.22~1.19

戀人或想發展的斜槓事務占據你大部份的時間，徜若能帶給你快樂美好的感受，抽不出空來參加社交活動、社群活動你也甘之如飴，徜若戀人、斜槓或合作關係成了你的精神負擔，4日射手滿月期間會用消極抵抗的方式跟對方過不去，或硬拿別人和伴侶比較，讓人下不來台，甚至撕破臉，夏至之後、還有金星在獅子的四個月，好好處理存在於感情或合作關係裡的虛偽與隱瞞狀況。

水瓶座 1.20~2.18

本月更加積極地以實力說話、開發各種斜槓的可能性，一旦找到自己的利基點，就可放棄廣撒網的嘗試，專注其中。4日射手滿月適合汰舊換新，清理家中囤積物，做點微裝潢、或進行風水納財的調整。這夏天金星在獅子，伴侶有心好好愛，但你若愛故作姿態，愛唱反調當有趣，小心陰溝裡翻船。夏至之後，他人跟你合作或談戀愛的意願高，能從有底氣的你身上挖到很多寶。

雙魚座 2.19~3.20

月初有些難得的創意，但行動力跟不上靈感，或手中積累的事務疊加、同事不給力，沒有心力抽出手去做別的事。說不定會跟某人看對了眼、有心動的感覺，但未必會讓他知道，大約要到10日或19日之後，確認自己的心意才會想表態，金星進獅子的四個月，生活會很豐富、精彩，有機會談辦公室戀情，或因公認識的對象，為避免公私不分，寧願先守住心意，謹守分際，不輕易跨界。

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