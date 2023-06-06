唐吉訶德開賣「整顆蘋果糖」顏值爆表　Nespresso限定冰咖啡開賣

▲唐吉訶德6月份推出多款夏日冰品。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

氣溫越來越高，又是到了吃冰冰的時候了，唐吉訶德（DON DON DONKI）推出夏日祭典，多種造型與日本人氣冰品全到貨，還有慶典裡超吸睛的「整顆蘋果糖」、草莓大福冰淇淋都現身，另還推出客製DONPEN企鵝霜淇淋，只送不賣，讓人好奇會是什麼口味。

夏天即將邁入一半，越來越炎熱的天氣即將來臨，日本雜貨唐吉訶德也開始主打日本夏季冰品、甜品主題，包括獨家商品情熱價格水果冰沙、井村屋巧克力雪派及夏日祭典最夯的日式蘋果糖、日式草莓大福冰淇淋等。其中熱銷人氣商品日式蘋果糖，用整顆蘋果裹上鮮紅色的糖漿，象徵夏日祭典熱鬧翻騰，看起來顏值爆表；用日本麝香葡萄包覆上糖衣，成升級版的糖葫蘆也很厲害！其他包含日本超受歡迎的井村屋造型水果冰沙，採擬真水果造型配上細緻輕盈又綿密的口感，大人吃也會很滿意。

此外，人氣最高井村屋巧克力雪派也買得到，共推出抹茶巧克力、草莓巧克力、純巧克力三種口味，酥脆的威化餅感包覆香濃的冰淇淋，入口即化香濃滑順，當夏日下午茶幸福感最高。

業者表示，6月會員每周三會員點數2倍送；即日起加入LINE OA 好友，並完成指定任務，即可獲得西門、新生店折價券30元1張。此外，還推出DONPEN吉祥物企鵝霜淇淋，在活動期間於各店舖憑消費明細並加官方LINE OA好友即可獲得，每日下午5點開始兌換，限量300份發完為止。

Nespresso每年夏季獲不少好評的「季節限定版冰咖啡」，近期再次回歸，包括ORIGINAL系列清爽冰咖啡、濃醇冰咖啡，以及具異國情調的椰香風情限量冰咖啡，為夏日帶來清爽香甜風味，售價均為260元；VERTUO系列冰咖啡也首度在台登場，包含果香感鮮明的「拉杰若冰咖啡」、木質香調的「馥緹冰咖啡」，與「椰香風情限量冰咖啡」跟「沁涼西瓜風味限量冰咖啡」，售價350元至380元。

連鎖茶飲萬波島嶼紅茶，今夏再推「楊枝甘露」飲，使用芒果、西米露、椰漿和紅柚為主要原料，並加入招牌小芋圓，「玉凍芒果露」也同步回歸，今年再加入新生力軍「情人果冰」，情人果透過急速冷凍技術，保留著清脆口感，酸甜滋味讓人難以抗拒。「楊枝甘露」、「玉凍芒果露」售價70元至80元；「情人果冰」售價65元至75元，6／7正式開賣。