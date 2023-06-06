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新光三越年中慶500點「免消費直接送」　微風年中慶滿5千送500

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▲信義區百貨年中慶。（圖／各業者提供）

▲新光三越年中慶祭出滿千送百回饋，加碼點數換禮。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨開始佈局夏日檔期，新光三越6／8起開啟年中慶購物優惠，會員使用skm pay首7日全館單筆滿5,000元送2,000點，名品消費滿萬送4,000點，且針對新加入會員，免消費直接500點入袋，並推出破30款點數兌換禮，只要扣100點就能換90元春水堂飲料券，要消費者在暑假來臨前先衝一波購物慾。

▲信義區百貨年中慶。（圖／各業者提供）

新光三越6／8至6／14推出年中慶滿千送百回饋，會員購物使用skm pay綁定7間特定銀行付款，全館單筆消費滿5,000元送2,000點skm points（可折抵200元購物）；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿萬元送4,000點（可折抵400元購物），比起平時購物滿100元換3點、等同買5,000元只能換到150點的回饋，年中慶是快速累積點數的好時機，快來整理想買的購物清單出手。

▲信義區百貨年中慶。（圖／各業者提供）

而除直接購點折抵購物金額之外，新光三越於此檔期再推多項點數回饋，可讓點數加值再放大，像扣100點可換價值90元的春水堂飲料券、Klook飯店住宿金500元（若選擇購物折抵只能抵10元現金）、300點可換價值198元的一蘭豚骨風味碗麵、市價259元的池上越光米等，讓會員更有賺到的感覺。

▲信義區百貨年中慶。（圖／各業者提供）

此外從即起至6／15加入成為新會員，即可直接獲得500點，另推出扣50點可抽「星宇日本東京雙人商務艙來回機票」，價值148,400元，或日本東京單人經濟艙來回機票、成億文旅住宿券等。

▲信義區百貨年中慶。（圖／各業者提供）

微風從6／1至6／28期間，也推出彩虹年中慶卡友酬賓回饋，旗下5間百貨各推出滿千送百優惠，針對不同業種品項推出消費滿5,000元送500元抵用券回饋，名品、國際精品、珠寶鐘錶也各有回饋方案。

業者表示，憑微風積點禮遇會員資格，於單館單筆消費滿8,000元，即可抽中華航空雪梨經濟艙單人來回機票，每週將抽出2名得獎者，抽獎結果將於6／9起每周五於粉絲專頁公佈。

▲信義區百貨年中慶。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

新光三越, 年中慶, skm points, 微風, 滿千送百

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