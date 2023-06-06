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F1摩納哥大獎賽冠軍戴鏤空錶帥翻　3新色配夜光日夜都閃

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▲▼TAG Heuer,LV 。（圖／公關照）

▲2023 F1摩納哥大獎賽冠軍、TAG Heuer品牌大使Max Verstappen戴Monaco Chronograph 鏤空計時腕錶經典藍色款。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日前在F1摩納哥大獎賽勇奪冠軍的紅牛車隊車手馬克斯維斯塔潘（Max Verstappen），手腕上戴著代言品牌TAG Heuer新錶引起錶迷矚目，因為是TAG Heuer經典Monaco系列中第一款鏤空設計、日期窗飾有夜光圖層的腕錶，品牌一口氣發布經典藍色，賽車紅色及綠松色，導柱輪及自動盤皆呼應錶款色系，3款新錶均以輕盈的2級鈦製成，當中向摩納哥海岸線致敬綠松色款的錶殼經DLC處理呈現酷黑色，時尚指數破表。

▲▼TAG Heuer,LV 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶經典藍色款，353,300元。

▲▼TAG Heuer,LV 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶賽車紅色款，353,300元。

TAG Heuer為紀念第80屆F1摩納哥大獎賽，並彰顯雙方合作關係，於賽期發表Monaco Chronograph 鏤空計時腕錶，首度採鏤空設計，讓佩戴者能一窺具80小時動力儲存、目前錶界最長效的計時碼錶機芯動力之一的Heuer 02機芯，面盤、導柱輪與自動盤細節處則點綴經典藍色、賽車紅色或綠松色展現動感活力，而彎曲時標、指針與日期窗飾有Super-LumiNova®夜光塗層，無論晝夜都能輕易掌握時間。

▲▼TAG Heuer,LV 。（圖／公關照）

▲綠松石色TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕錶，370,200元。

不僅賽車錶有看頭，摩納哥一級方程式大獎賽的冠軍獎盃也是目光焦點，獎盃形狀描摹繞行3.337公里賽道19次的彎道，其所屬硬箱由LV（Louis Vuitton，路易威登）位於巴黎郊區歷史悠久的 Asnières工坊手工製作，為慶祝此賽事今年歡度80屆，特別於品牌標誌性的Monogram帆布飾以摩納哥國旗的紅色色彩，象徵「勝利」的紅色「V」字樣則鑲邊白色條帶，整個硬箱外觀則採用摩納哥的代表顏色，相當講究。

▲▼TAG Heuer,LV 。（圖／公關照）

▲F1摩納哥大獎賽冠軍Max Verstappen與冠軍獎盃與LV打造的硬箱合影。（圖／LV提供）
 

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關鍵字：

TAG Heuer, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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