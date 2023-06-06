FANCL推夏季保養套組下殺5折、敏感話題花朵刺繡小包「只送不賣」

▲美妝夏季組合優惠超有感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季保養不用再選擇困難，FANCL推出保養限量套組，防曬美白一盒搞定，價格下殺5折，d program敏感話題則為慶祝急救小粉瓶上市，與知名日系保養YouTuber合作，聯名簡約中藏有趣味，打造最時髦可愛的晶瑩剔透花朵刺繡小包，只送不賣。

▲FANCL 光透煥采夏季限量套組，特價2,900元（ 原價5,800元）內含光透淨膚軟膜8g╳6個+光透勻皙精華面膜21mL╳3片+光透勻皙精華18mL+光透無瑕精華棒4g+長效清透防曬露50+ 30mL +核心彈力緊緻精萃0.8g╳6包。

FANCL一口氣集結當季肌膚最需要的防曬、淨白與修護光老化精華品項，讓你輕鬆迎擊夏季高溫與日曬挑戰，全面守護年輕亮白美膚。

限量套組中包含長效清透防曬露50+、核心彈力緊緻精萃，5月上市的光透勻皙系列新品也同步入組，賦予臉蛋高效淨白滋養與曬後亮膚修護；此外，又加入2款套組限定新品－光透無瑕精華棒及光透淨膚軟膜，調理局部斑點、改善粗糙暗沉和毛孔問題，面面俱到照顧當季多種保養需求。

▲d program敏感話題 急救保濕精華聯名組 (均衡)， 2,450元 (價值 4,266元 / 52折)內含化妝水+保濕修護精華+mini matters晶瑩剔透花朵刺繡小包+化妝水23ml*2+乳液11ml*2+潔膚乳N20g*2+潔膚水N18ml*2。

d program敏感話題日前推出全新敏感肌專用修護精華，為歡慶上市特別與品牌摯友、知名日系保養YouTuber「Meg Lu」合作，聯名簡約中藏有趣味細節的日潮品牌「mini matters」推出最時髦可愛的晶瑩剔透花朵刺繡小包。

以急救小粉瓶為靈感，特別設計出來的粉色晶瑩剔透花朵刺繡小包，6/5起只要到d program敏感話題官方線上商店購買「急救小粉瓶 聯名限定組」即可免費獲得， 數量有限，只送不賣。