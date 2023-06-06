裘莉親自設計！Chloé創意總監卸任前聯名Atelier Jolie打造「最仙晚禮服」

記者鮑璿安 ／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前宣告進軍時尚圈，帶來自創品牌「Atelier Jolie」，沒讓粉絲等待太久，現由Chloé宣布攜手Atelier Jolie 合作推出獨家女裝系列，將涵蓋成衣和配件，並以晚禮服為重點，揮灑雋永經典設計美感，而同一時刻，也傳出Chloé創意總監Gabriela Hearst即將卸任的消息。

▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）進軍時尚圈，帶來自創品牌「Atelier Jolie」。（圖／品牌提供）





▲Chloé宣布攜手Atelier Jolie 合作推出獨家女裝系列。（圖／品牌提供）

Atelier Jolie首位合作夥伴就是Chloé，會做出這選擇再巧妙不過，因安潔莉娜裘莉一向致力於推動慈善公益、關心社會議題，而Chloé近年來在Gabriela Hearst帶領下，是最早成為 B型企業（評估品牌社會和環境影響的認證）的奢侈品牌之一，安潔莉娜裘莉表示：「能夠與 Gabriela Hearst 一起做設計時實屬我的榮幸，我希望所有女性都能在這個聯名膠囊系列中感受到舒適和美麗。 而從這次合作所獲得的收入，亦將用在 Atelier Jolie 為裁縫和工匠建立學徒制。」

▲Gabriela Hearst （左）和安潔莉娜裘莉共同設計。（圖／品牌提供）

本次聯名系列由Gabriela Hearst 和安潔莉娜裘莉共同設計，靈感更來自裘莉衣櫥中的常年單品，可預見是充滿優雅、經典風貌的晚禮服單品，部分款式亦包含了來自公平貿易企業的工匠的作品，更使用了品牌的滯銷庫存材料和對環境衝擊較小的素材，展現雙方對於永續時尚的決心。

另一方面，創意總監Gabriela Hearst 即將結束3年任職離開 Chloé，今年9月巴黎時裝周的2024 春季系列將會是她執掌的最後作品，雙方並非不歡而散，自Gabriela Hearst 接手以來兩年內就提升了品牌收入60%，打造了爆款之一亞麻 Woody 手提袋，未來她將專心於個人品牌，喜愛Hearst設計風格的民眾仍可持續追隨。