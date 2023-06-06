fb ig video ETtoday search mobile

裘莉親自設計！Chloé創意總監卸任前聯名Atelier Jolie打造「最仙晚禮服」

>

記者鮑璿安 ／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前宣告進軍時尚圈，帶來自創品牌「Atelier Jolie」，沒讓粉絲等待太久，現由Chloé宣布攜手Atelier Jolie 合作推出獨家女裝系列，將涵蓋成衣和配件，並以晚禮服為重點，揮灑雋永經典設計美感，而同一時刻，也傳出Chloé創意總監Gabriela Hearst即將卸任的消息。

▲▼Chloé宣布攜手Atelier Jolie 。（圖／品牌提供）

▲安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）進軍時尚圈，帶來自創品牌「Atelier Jolie」。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé宣布攜手Atelier Jolie 。（圖／品牌提供）

▲Chloé宣布攜手Atelier Jolie 合作推出獨家女裝系列。（圖／品牌提供）

Atelier Jolie首位合作夥伴就是Chloé，會做出這選擇再巧妙不過，因安潔莉娜裘莉一向致力於推動慈善公益、關心社會議題，而Chloé近年來在Gabriela Hearst帶領下，是最早成為 B型企業（評估品牌社會和環境影響的認證）的奢侈品牌之一，安潔莉娜裘莉表示：「能夠與 Gabriela Hearst 一起做設計時實屬我的榮幸，我希望所有女性都能在這個聯名膠囊系列中感受到舒適和美麗。 而從這次合作所獲得的收入，亦將用在 Atelier Jolie 為裁縫和工匠建立學徒制。」

▲▼Chloé宣布攜手Atelier Jolie 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst （左）和安潔莉娜裘莉共同設計。（圖／品牌提供）

本次聯名系列由Gabriela Hearst 和安潔莉娜裘莉共同設計，靈感更來自裘莉衣櫥中的常年單品，可預見是充滿優雅、經典風貌的晚禮服單品，部分款式亦包含了來自公平貿易企業的工匠的作品，更使用了品牌的滯銷庫存材料和對環境衝擊較小的素材，展現雙方對於永續時尚的決心。

另一方面，創意總監Gabriela Hearst 即將結束3年任職離開 Chloé，今年9月巴黎時裝周的2024 春季系列將會是她執掌的最後作品，雙方並非不歡而散，自Gabriela Hearst 接手以來兩年內就提升了品牌收入60%，打造了爆款之一亞麻 Woody 手提袋，未來她將專心於個人品牌，喜愛Hearst設計風格的民眾仍可持續追隨。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Chloé, Atelier Jolie, 安潔莉娜裘莉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

小心記憶力衰退還變笨！營養師揭「5種傷腦食物」：奶茶也上榜

小心記憶力衰退還變笨！營養師揭「5種傷腦食物」：奶茶也上榜

12星座六月運勢！天秤事業由黑轉紅、摩羯感情易撕破臉

12星座六月運勢！天秤事業由黑轉紅、摩羯感情易撕破臉

Angelababy拎800萬愛馬仕「初雪小房子」鉑金包　超豪價格驚掉粉絲下巴 營養師曝53歲王菲不老秘密：「巫婆湯」食譜喝一周瘦3kg 早上7個壞習慣　拖垮整天工作效率 營養師曝「每日喝水最佳9個時間點」，完美提升代謝率 痘痘長不停？皮膚科醫師推「8種抗痘食物」，還有3地雷食物要少吃 安格斯12星座一周運勢6／5-6／11　獅子強運當頭、天蠍荷包大失血 看房間狀態「測出真正人格」　還能知道現在過的快不快樂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面