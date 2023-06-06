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潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

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▲▼ Jessica的名錶 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡穿黃色毛衣搭勞力士金錶，非常搶眼。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

34歲南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）與富商男友權寧一共同經營的時尚品牌BLANC & ECLARE，日前傳出南韓本店3個月租金未繳清，遭首爾中央地院強制執行，不過她似乎未受煩心事影響，照樣在IG曬出漂亮穿搭，她昨便分享托腮賞花美照，手腕上1,452,500元的勞力士（Rolex）金錶也跟著搶鏡。

▲▼ Jessica的名錶 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡少女心噴發，捧著黃花欣賞（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲▼ Jessica的名錶 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡佩戴的勞力士Datejust 31黃K金鑽錶，1,452,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

潔西卡當天穿著黃色短版毛衣搭配丹寧褲露出纖腰，蹲著欣賞黃色花，恰好她戴的勞力士錶也是一片燦金相互映襯，她的百萬錶為勞力士Datejust 31黃K金錶，錶圈與金色面盤上的時標均鑲嵌美鑽放閃。

▲▼ Jessica的名錶 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡休閒裝扮少不了名錶裝飾，曾戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier自動腕錶。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲▼ Jessica的名錶 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier自動腕錶，33毫米款197,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

雖然中性大錶當道，纖瘦的潔西卡仍偏愛尺寸小於40毫米的錶款，她曾曝光的卡地亞（Cartier）鍊帶錶為錶徑33毫米的「藍氣球」Ballon Bleu de Cartier自動上鍊腕錶，凹槽式錶冠鑲嵌一顆凸圓形合成尖晶石的設計是招牌特色，成為休閒穿搭不可或缺的吸睛配件。

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關鍵字：

潔西卡, Jessica, Rolex, 勞力士, Cartier, 卡地亞

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