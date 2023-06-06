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超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

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記者曾怡嘉／台北報導

你目前感情是否順利呢？若一開始總是甜蜜，相處到最後總不如預期，或許和你的戀愛模式大有關係，《小紅書》上就有一個心理測驗，據說能夠精準測出最適合你的理想戀愛模式，一起來試試！

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#你在花園中賞花，這時候有一隻蝴蝶飛過，你覺得它會停在哪一朵花上呢？

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選A的你

你喜歡細水長流的愛情，能和對方有緣份的一起走下去，時間越久讓你越有安全感，深信有了另一半才完美，有人把你時時刻刻放在心上，對你來說就是最幸福的事情。

選B的你

你寧可孤單也不願意對愛情將就，相信適合自己的人，某一天一定會出現，雖然一個人生活也偶爾寂寞，但有朋友相伴也覺得生活充實，即便是單身你也能將日子過得精采。

選C的你

你認為一個人也很好，即便不談戀愛也可以過得很幸福，蠻享受獨處時的自由，若遇到不夠獨立的另一半，對你而言反而是負擔，你是那種即便談戀愛也需要給彼此空間的人，留一點距離才是最美。

選D的你

你很渴望進入一段戀情，比起一個人，你更希望有個伴能陪你一起生活，讓你能安心依靠。你較缺乏安全感，所以總習慣在家人、朋友、戀人上尋求愛與安全感，喜歡被關心包容的感覺，就像個長不大的孩子。

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關鍵字：

心理測驗, 愛情

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