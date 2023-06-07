超持妝又自然！神級彩妝師教「夏季MSBB底妝法」　油皮、乾肌1關鍵不同

▲彩妝師依照不同膚質分享適合夏季的自然底妝法，能打造猶如天生的好肌膚。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@Goss

在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的彩妝師「Goss大叔」Wayne Goss，先前冬季時曾分享過一套私房「MSBB底妝法」，簡單就能打造出完美無瑕又猶如天生般的好肌膚，在小紅書立刻爆紅、掀起一波「跟化潮」。而近日他就針對即將到來的炎熱夏季，推出進階版的「MSBB底妝」，且為3種不同膚質設計不同的搭配方法，妝感同樣自然，但持妝力更提升，很適合夏天使用，更簡單到連化妝新手都能快速上手，喜歡自然妝感的人快來學！

＃油皮MSBB法



針對容易出油的油性肌，Goss大叔建議可以2：1的比例在粉底液裡加入少量蜜粉，混合均勻後搭配美妝蛋上臉，這樣上完妝後就能打造出高級啞光的妝效，而且可以讓底妝一整天都不怕脫妝，妝感也很服貼美麗。

他也提到，之前有些人在嘗試這個方法時會遇到卡粉的情況，他建議可以把粉底液換成質地比較細膩的產品，再來試一試，應該就會改善很多。

＃混合皮MSBB法



以1：1比例在粉底液裡加入紫色調的隔離妝或妝前乳，這個方法很適合混合性膚質的人，因為混合性肌膚人在夏天時，臉部各個區域的出油量非常不均勻，導致肌膚會出現色差，這時候在底妝加入一些有色隔離霜就可以幫助讓膚色更均勻，這個方法可以讓妝感在自然清透的基礎上乾淨服貼，且更均勻透亮，就像是天生擁有的好皮膚一樣。

＃乾皮MSBB法



乾性肌的人則推薦在粉底液裡加入1～2滴保養精華油，精華油的用量可以根據個人肌膚需求調整來比例，將精華油和粉底混合均勻後一樣搭配美妝蛋上臉。但要注意的是這個方法，不適合使用水潤型粉底液，因為油和水在成分上會產生衝突，所以必須搭配持妝型粉底液來使用。

另外，當塗抹到眼下這類紋路比較多的局部時，可以在美妝蛋上也滴上1～2滴精華油，再輕拍眼下區域，這樣會讓眼下的底妝也變得很水潤服貼。而這個方法就可以讓乾性肌也能放心使用持妝型粉底液，這樣上出來的底妝會帶有自然的光澤，讓肌膚狀態看起來很有活力。

但最後Goss大叔也提醒，這套「進階版MSBB底妝法」最重要的關鍵就是選擇一款持妝力夠強、粉質也夠細膩的粉底液作為基底，才不會出現結塊、搓泥的情況，同時又能擁有長效持妝的自然裸妝感。