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工作到極度厭世　3句話找回精神力量

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▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

▲工作常會擠壓人生，用幾句話放過自己。（圖／PAKUTASO、pixabay、unsplash

記者蔡惠如／綜合報導

許多人為周邊或自身的勞工現狀感到無力，沈重的工作量、每日加班的疲累，讓人忘記去追求生活的快樂，自己好不容易有的私人時間只想耍廢，說穿了就是工作拖累生活一起沈淪。很多有名的人說過「必須在生活中找到自己所愛的事物」，因為這是一種精神力量，不要被一些想法壓迫，導致走進工作的死巷，幾句箴言讓你想開。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

「不要以為什麼事都非你不可」
許多人在工作上走到一個位階，讓自己24小時都在工作，或是讓下屬24小時都在上班，就算下班回家也緊迫盯人，無時無刻都在想著工作的事，這種好似頂著令人羨慕的光環，卻毫無自己生活的價值，等到有天離開崗位，才發現找到替代你的人如此簡單，那時才會回想自己失去什麼。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

「沒有人有權利壓榨你，除非你讓對方這樣做」
無論你是什麼角色，每個人都是一個獨立個體，對於上司給的是「尊重」，而不是「無意識地服從」，尤其是有可能你聽從上司這樣做，最後搞砸還是你來扛，沒有人有權利壓榨你，或是有理由欺負你，即便你是菜鳥也一樣，如果是這樣的工作環境，還不如花時間去找新公司努力，也不用陪對方耗下去。

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

「人生與工作，都是無止境的學習」
如果你有一份工作內容能讓你成長學習，是最好的際遇，或是一份工作能讓你有時間，用私人閒暇學習事物也很好，北歐人提早下班回家不代表在家耍廢，而是能有時間去學習、體驗更多工作獲取不到的事，人生解鎖成就是一項需要，自由時間的學習日後也能成為工作的養分，之後的路會越走越寬廣。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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