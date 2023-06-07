fb ig video ETtoday search mobile

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

>

▲▼營養師傳授「素食補鐵食物清單」 。（圖／Unsplash）

▲選擇可可含量70%以上的巧克力，補鐵效果最好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

疲倦、頭暈、頻繁掉髮等症狀都可能是因為缺鐵而引起的，擔心吃素會讓血紅素不足嗎？營養師程涵宇就在臉書分享，教你不吃紅肉也能補充鐵質，只要把握2原則和均衡攝取6類富含鐵的蔬食，也能有紅潤好氣色。

#吃素聰明補鐵2原則

1.餐中或是餐後可以補充高C食物，能幫助鐵吸收、使鐵吸收率上升6成。

2.茶、咖啡餐後一小時再喝，以避免單寧酸、植酸阻礙鐵吸收

#豆類

像是板豆腐、黃豆、豆干、豆皮、毛豆，除了含豐富鐵，豆類也有豐富的葉酸、磷、鉀，研究發現，經常食用豆類也幫助降低血壓和膽固醇！

#堅果種子類

南瓜子、芝麻、奇亞籽、腰果、花生都不錯，建議選擇低溫烘焙的無調味堅果，保留更多營養。

#蔬菜類

深綠色蔬菜通常含豐富鐵，而甜豌豆莢、紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜的含鐵量更是高！像是每100g的紅莧菜含鐵量高達11mg，就能滿足男性一日鐵質所需。

#水果類

建議挑選紅龍果、紫葡萄、李子、百香果、小番茄，別以為吃櫻桃能補血，建議選擇紫葡萄，鐵質含量是櫻桃4倍，豐富鐵主要是在皮，所以建議帶皮一起吃。火龍果紅肉種的鐵含量是白肉的2倍，所以要補鐵的話記得選紅龍果。

#全穀雜糧類

選擇少加工的未精製的穀類，像是紫心地瓜、馬鈴薯、紅豆、皇帝豆、綠豆，除了豐富鐵也有降低肥胖及高血壓風險。

#零食

巧克力、葡萄乾、黑棗乾、堅果、海苔都是好選擇，選擇可可含量70%以上的巧克力效果最好，葡萄乾也是鐵質含量高的嘴饞補鐵好零食。

▲▼營養師傳授「素食補鐵清單」 。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

補鐵, , 素食, 營養師, 食物清單

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色

安格斯12星座一周運勢6／5-6／11　獅子強運當頭、天蠍荷包大失血 工作到極度厭世　3句話找回精神力量 超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？ 潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏 12星座六月運勢！天秤事業由黑轉紅、摩羯感情易撕破臉 唐吉訶德開賣「整顆蘋果糖」顏值爆表　Nespresso限定冰咖啡開賣 旭集進駐大葉高島屋下半年開幕！　500坪成「天母最大吃到飽」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面