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營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

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▲▼營養師點名「2種人」不適合吃高麗菜 。（圖／Unsplash）

▲高麗菜有天然胃藥之稱。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

鮮甜脆口的高麗菜很受歡迎，無論是火鍋或是炒菜各有各的美味，高麗菜不僅只是好吃，營養也是超乎想像的豐富，營養師夏子雯分享高麗菜4大營養，同時提醒2種人要少吃，才不怕有礙健康。

#適合減醣飲食

高麗菜100公克熱量約23大卡，雖然嚐起來甜味十足，但僅含有碳水化合物4.8公克，屬於低碳水化合物、低升糖指數（低GI）的蔬菜，適合減醣飲食，適量食用也能穩定血糖值。

#含維生素U

維生素U其實是Vitamin Ulcer，是一種抗潰瘍的因子，可促進黏蛋白（Mucin）分泌，加速潰瘍傷口的癒合、修補黏膜，又稱為「廚房裡的胃藥」，能緩解胃不舒適的感覺。

#適量的膳食纖維

100公克含有1.1公克的膳食纖維，能促進胃腸道蠕動，預防便祕，而對於胃功能不佳的人，可適量食用。

#強大的植化素

擁有強大抗氧化能力的吲哚、異硫氰酸酯、蘿蔔硫素等植化素，有助抑制癌症細胞的生長，如乳癌、大腸癌等。

▲▼營養師點名「2種人」不適合吃高麗菜 。（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯也點名2種人不適合吃高麗菜，像是甲狀腺功能低下者，因高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，所以不適合甲狀腺功能低下的人攝取。

容易脹氣者也不適合吃過多，因為高麗菜中的寡糖類，進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類做為發酵材料，產生二氧化碳、硫化氫等氣體，就容易有脹氣的狀況，建議適量食用外，也可以煮熟、煮久一點再吃。

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關鍵字：

高麗菜, 營養, 營養師

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