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3C控快吃！營養師推4種「抗炎護眼食物」：菠菜還能減少紫外線傷害

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▲▼ 營養師推4種「抗炎護眼食物」。（圖／達志示意圖）

▲營養師分享4種有抗炎抗氧化作用的食物，能幫助養護雙眼。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

你是否也每天上班緊盯電腦、下班狂滑手機，常覺得眼睛痠脹、紅腫癢痛？營養師毛蕾就表示，長時間看電腦、手機，眼內細胞會發生發炎反應或氧化，所以想保護雙眼和視力，除了適度讓眼睛休息，還有一個關鍵就是抗發炎飲食。她就推薦4大天然抗炎護眼食物，具有很強的抗發炎抗氧化作用，可幫助減輕身體慢性發炎，還能養護眼睛、延緩視力減退，長時間用眼、常覺得雙眼疲勞的人快記好。

▲▼ 營養師推4種「抗炎護眼食物」。（圖／達志示意圖）

＃菠菜

菠菜富含葉黃素和類胡蘿蔔素，能減少紫外線和藍光傷害，也有一定的抗氧消炎作用，有助於改善血管健康，緩解視疲勞。但營養師提醒要注意，菠菜富含草酸，太常吃容易影響鈣質吸收，建議可在料理菠菜前先用熱水汆燙，可幫助去除部分草酸。

＃黃色彩椒

黃色彩椒（甜椒）富含維生素A，對於預防夜盲正和保護視力有一定作用，還富含衛生素C、鈣和鐵等礦物質及膳食纖維，可幫助提升免疫力。但吃多了容易上火，肝火旺盛、容易生痰或經常上火的人不宜食用。

▲▼ 營養師推4種「抗炎護眼食物」。（圖／達志示意圖）

＃鮭魚

鮭魚富含Omega-3不飽和脂肪酸，能防止眼睛乾燥，還含有豐富的蝦紅素，具有很強的抗氧化能力，可以減緩年齡增長引起的眼睛功能退化，減緩眼睛疲勞，改善視力。

＃黑果越橘

黑果越橘又稱為歐洲藍莓，花青素含量非常高，是普通藍莓的20多倍，擁有超強的抗氧化效果，能幫助清除自由基，延緩視力減退、緩解眼睛疲憊，保護眼睛。

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關鍵字：

眼部保健, 眼睛, 保養, 護眼, 疲勞, 用眼過度, 抗炎, 抗發炎, 飲食, 食物, 營養師

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