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喬科維奇法網場上威風　當一日製錶師笑場

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▲▼ 喬科維奇參觀HUBLOT 。（圖／公關照）

▲喬科維奇趁法國網球公開賽前空檔，到瑞士參觀HUBLOT總廠。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

網球大滿貫賽事法國網球公開賽熱烈進行中，塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今逆轉勝俄國11種子哈查諾夫（Karen Khachanov），闖進法國公開賽男單4強，將在準決賽對戰世界第一的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭取決賽門票，36歲的他依然是網壇的焦點人物，讓他穩坐瑞士名錶HUBLOT大使寶座，他特別趁法網開賽前到總廠參觀，體驗組裝機芯時笑開懷，因為當製錶師實在不容易。

▲▼ 喬科維奇參觀HUBLOT 。（圖／公關照）

▲每一位參觀錶廠的名人都體驗過組裝機芯的橋段，喬科維奇也不例外。

▲▼ 喬科維奇參觀HUBLOT 。（圖／公關照）

▲喬科維奇擔任HUBLOT品牌大使多年，始終戴著Big Bang Meca-10十日鍊腕錶。

▲▼ 喬科維奇參觀HUBLOT 。（圖／公關照）

▲喬科維奇戴的HUBLOT藍色陶瓷材質Big Bang Meca-10十日鍊腕錶，749,000元。

擔任HUBLOT品牌大使2年多來，喬科維奇展現他的「專情」，始終戴著749,000元的Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕錶，始終如一的原因是240小時的長效動能，呼應他持續保持著堅定的意志和奮鬥精神，成為他日常不可或缺的幸運物。

▲▼法國網球公開賽 。（圖／路透社）

▲喬科維奇剛闖進法國網球公開賽四強，將與世界第一的西班牙好手艾卡拉茲爭決賽門票。（圖／路透社）

喬科維奇剛闖進第127屆法國網球公開賽四強，而勞力士（Rolex）代言人、世界球后波蘭球員伊加斯威雅蒂（Iga Świątek）也在此歷史悠久的紅土球場尋求衛冕，去年她開心奪冠時即戴著勞力士愛錶高舉獎盃；勞力士也已連續第5年擔任法網首席合作夥伴兼大會指定計，與網球運動緊密連結。

▲▼法國網球公開賽 。（圖／路透社）

▲勞力士代言人、現任球后伊加斯威雅蒂已進法國網球公開賽八強。（圖／路透社）

▲▼Rolex代言人Iga 。（圖／公關照）

▲伊加斯威雅蒂去年是法網冠軍，戴著勞力士錶高捧獎盃。（圖／勞力士提供）

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關鍵字：

喬科維奇, HUBLOT, 法國網球公開賽, Rolex, 勞力士

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