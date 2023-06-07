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小松菜奈與坂口健太郎神顏同框！　穿香奈兒褲裝清冷氣質超驚艷

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記者鮑璿安／台北報導

有厭世臉女神封號的日本女星小松菜奈（Nana Komatsu）與坂口健太郎合作電影《餘命10年》，兩人日前訪韓宣傳，頂著高顏值外型同框格外養眼，而小松菜奈更換上香奈兒薄荷綠連身褲裝體現獨有的甜美率性，與香奈兒之間的奇妙催化，超時髦造型引發討論！

▲小松菜奈、坂口健太郎主演的《餘命10年》在韓上映。（圖／CFP）

▲小松菜奈以香奈兒格紋褲裝宣傳電影。（圖／CFP）

▲小松菜奈、坂口健太郎主演的《餘命10年》在韓上映。（圖／CFP）

▲小松菜奈（右）、坂口健太郎主演的《餘命10年》在韓上映。（圖／CFP）

小松菜奈一直是「CHANEL女孩」不可或缺的一員，以品牌大使身分雙方合作多年，這次出席電影宣傳，小松菜奈不意外換上了品牌2023春夏系列標誌性的套裝，一套薄荷綠格紋褲裝賦予夏季輕盈感受，上身背心的疊搭與寬鬆輪廓剪裁營造出甜美灑脫，襯出她的姣好比例，讓人相當著迷。

▲小松菜奈（Nana Komatsu） 。（圖／品牌提供）

▲小松菜奈（Nana Komatsu）穿著黑色亮面皮質山茶花釦飾套裝出席工坊秀 。（圖／品牌提供）

小松菜奈頂著短髮，深邃的五官和靈動的雙眼給人留下深刻印象，日前香奈兒在東京重現2023 Métiers d'art工坊秀，小松菜奈自然也沒缺席，看秀造型選擇了2023/24秋冬高級時裝系列黑色亮面皮質山茶花釦飾套裝，以神秘氣質交融達成完美呼應。

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關鍵字：

小松菜奈, 日本, 香奈兒

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