錶界最紅的青蛙來台了！　Oris科米蛙錶首批50只開搶

▲Oris ProPilot X Kermit Edition科米蛙錶是年度話題款，136,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris今年討論度最高的ProPilot × Kermit科米蛙聯名錶登台了！亮綠色的面盤已夠搶眼，Oris還請到迪士尼角色科米蛙出場，每個月的第一天會出現在日期窗亮相，以「科米蛙日」迎接嶄新的月份來到，充滿正能量與趣味的設計凸顯品牌想傳達的精神—體會戴機械錶的樂趣，首批登台50只，錶迷得動作快才有機會入手了。





▲每個月的第一天Oris ProPilot X Kermit Edition腕錶的日期視窗，會出現科米蛙圖案。

而在功能研發上，Oris再現2014年全球第一款搭載機械測高儀的自動上鍊腕錶風采，不過新版ProPilot Altimeter高度測量腕錶更優化，比前一代輕70公克、測高從原本4,500公尺提升至6,000公尺的新穎性能回歸，提供精準的時間、氣壓與高度資訊，品牌並與蘇黎世聯邦理工學院旗下9T Labs合作研發，以創新複合碳纖打造錶殼，裝載小巧的Oris 793機芯，整體更為纖薄。





▲Oris ProPilot Altimeter高度測量腕錶，189,000元。





▲Oris限量250只的Hölstein腕錶，132,000元。

歡樂元素也深植Oris，自2020年起每逢品牌成立的6月1 日，Oris都會推出限量250只的Hölstein限量腕錶慶生，2023年版本為首次捨去日期窗，以獨特的紫色面盤搭配灰色陶瓷錶圈潛水錶登場，錶背裝飾紫色服裝的Oris小熊相當可愛，搭載品牌自製的Calibre 400機芯。





▲Oris Hölstein限量腕錶的錶背裝飾紫衣小熊圖案。

帝舵表（Tudor）招牌機械錶也有新突破，代言人貝克漢（David Beckham）日前現身澳門宣傳新錶，佩戴最新Black Bay 錶款，保留原版經典的41毫米直徑錶殼設計，但整體造型更為纖薄，酒紅色旋轉外圈側邊也經改良更易於抓握，內載原廠機芯MT5602-U型自動上鍊機芯，整只錶獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）的大師天文台精密時計認證，精準度與可靠性都備受肯定。





▲帝舵表代言人貝克漢現身澳門宣傳2023最新錶款。（圖／帝舵表提供，以下同）



▲貝克漢戴的帝舵表Black Bay獲得瑞士聯邦計量科學研究院大師天文台精密時計認證錶款，142,000元。