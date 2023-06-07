fb ig video ETtoday search mobile

錶界最紅的青蛙來台了！　Oris科米蛙錶首批50只開搶

>

▲▼Oris,Tudor 。（圖／公關照）

▲Oris ProPilot X Kermit Edition科米蛙錶是年度話題款，136,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris今年討論度最高的ProPilot × Kermit科米蛙聯名錶登台了！亮綠色的面盤已夠搶眼，Oris還請到迪士尼角色科米蛙出場，每個月的第一天會出現在日期窗亮相，以「科米蛙日」迎接嶄新的月份來到，充滿正能量與趣味的設計凸顯品牌想傳達的精神—體會戴機械錶的樂趣，首批登台50只，錶迷得動作快才有機會入手了。

▲▼Oris,Tudor 。（圖／公關照）

▲每個月的第一天Oris ProPilot X Kermit Edition腕錶的日期視窗，會出現科米蛙圖案。

而在功能研發上，Oris再現2014年全球第一款搭載機械測高儀的自動上鍊腕錶風采，不過新版ProPilot Altimeter高度測量腕錶更優化，比前一代輕70公克、測高從原本4,500公尺提升至6,000公尺的新穎性能回歸，提供精準的時間、氣壓與高度資訊，品牌並與蘇黎世聯邦理工學院旗下9T Labs合作研發，以創新複合碳纖打造錶殼，裝載小巧的Oris 793機芯，整體更為纖薄。

▲▼Oris,Tudor 。（圖／公關照）

▲Oris ProPilot Altimeter高度測量腕錶，189,000元。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris限量250只的Hölstein腕錶，132,000元。

歡樂元素也深植Oris，自2020年起每逢品牌成立的6月1 日，Oris都會推出限量250只的Hölstein限量腕錶慶生，2023年版本為首次捨去日期窗，以獨特的紫色面盤搭配灰色陶瓷錶圈潛水錶登場，錶背裝飾紫色服裝的Oris小熊相當可愛，搭載品牌自製的Calibre 400機芯。

▲▼ Oris 。（圖／公關照）

▲Oris Hölstein限量腕錶的錶背裝飾紫衣小熊圖案。

帝舵表（Tudor）招牌機械錶也有新突破，代言人貝克漢（David Beckham）日前現身澳門宣傳新錶，佩戴最新Black Bay 錶款，保留原版經典的41毫米直徑錶殼設計，但整體造型更為纖薄，酒紅色旋轉外圈側邊也經改良更易於抓握，內載原廠機芯MT5602-U型自動上鍊機芯，整只錶獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）的大師天文台精密時計認證，精準度與可靠性都備受肯定。

▲▼Oris,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表代言人貝克漢現身澳門宣傳2023最新錶款。（圖／帝舵表提供，以下同）

▲▼Oris,Tudor 。（圖／公關照）
▲貝克漢戴的帝舵表Black Bay獲得瑞士聯邦計量科學研究院大師天文台精密時計認證錶款，142,000元。

►潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

►F1摩納哥大獎賽冠軍戴鏤空錶帥翻　3新色配夜光日夜都閃

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Oris, Tudor, 帝舵表, 貝克漢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

喬科維奇法網場上威風　當一日製錶師笑場

喬科維奇法網場上威風　當一日製錶師笑場

潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

F1摩納哥大獎賽冠軍戴鏤空錶帥翻　3新色配夜光日夜都閃

F1摩納哥大獎賽冠軍戴鏤空錶帥翻　3新色配夜光日夜都閃

郭雪芙寶格麗美包當前好掙扎　聞「包色」拉回理智「先看價錢」 對戒內圈藏紅線牽起緣分　Qeelin東方味設計引共鳴 楊紫瓊貴婦造型遊湖美翻　黃色「權力套裝」秀幹練一面 奧地利女皇神奇花園房間啟發　熱帶風情首飾高調吸睛 CITIZEN錶上秀浪漫夜空　開芯機械女錶纖薄好上手 Zenith超輕賽車錶不到百克 　勞力士為利曼賽車冠軍特製Daytona Gucci超薄錶突破性別框架　復古設計新色出擊　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面