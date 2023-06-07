現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人都有自己的人生目標與規劃，你有察覺到自己有哪些缺乏的人格特質嗎？以下這個在《小紅書》上爆紅的心理測驗，可以偵測出你目前缺少的東西是什麼？更深刻地覺察與改進，來達到更優秀的狀態。

Q：有四種早餐可以選擇，你會想吃哪一種？

A.三明治

B.熱狗堡

C.菠蘿麵包

D.漢堡

A.三明治

想吃三明治的你現在最缺乏的就是安全感，雖然你的外表看起來很堅強、很有能力，但其實你的心裡在做每件事情的時候，都會感受到很多不確定性與不安，也希望獲得別人的讚賞與肯定，很怕自己一個小細節沒有做好，所以常常會習慣用高冷的態度，來掩飾心裡的狀態，讓人難以靠近。

B.熱狗堡

選擇熱狗堡的你現在最缺乏的是錢跟愛，受到社會現實的壓力，你不得不外出工作，接受各種壓力摧殘，導致無法兼顧自己所愛的人以及彼此的生活狀況，心裡一直沒辦法平衡，但是擁有聰明才智的你很快就可以從中找到都能兼顧的方法，多點耐心一切都會水到渠成。

C.菠蘿麵包

選擇菠蘿麵包的你現在最缺乏的就是愛情，你總認為擁有好的工作以及收入，就能夠收穫高品質愛情，總是把所有的時間與精力都放在工作上面，勤勤懇懇、沒日沒夜的努力著，但等到一切功成名就，很可能緣分已經不在，建議把這份努力放一些來經營交友圈，讓自己擁有被愛的機會。

D.漢堡

選擇漢堡的你現在覺得最缺乏的就是人脈，你很清楚擁有廣闊的交友圈，可以為自己帶來更寬闊的眼界與財源，所以你也很積極的拓展個人交際生活，希望可以達到更好的發展，財富也會慢慢累積提升。