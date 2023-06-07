fb ig video ETtoday search mobile

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

每個人都有自己的人生目標與規劃，你有察覺到自己有哪些缺乏的人格特質嗎？以下這個在《小紅書》上爆紅的心理測驗，可以偵測出你目前缺少的東西是什麼？更深刻地覺察與改進，來達到更優秀的狀態。

Q：有四種早餐可以選擇，你會想吃哪一種？

▲心理測驗,心測,占卜,愛情,事業。（圖／小紅書）

A.三明治

B.熱狗堡

C.菠蘿麵包

D.漢堡

A.三明治

想吃三明治的你現在最缺乏的就是安全感，雖然你的外表看起來很堅強、很有能力，但其實你的心裡在做每件事情的時候，都會感受到很多不確定性與不安，也希望獲得別人的讚賞與肯定，很怕自己一個小細節沒有做好，所以常常會習慣用高冷的態度，來掩飾心裡的狀態，讓人難以靠近。

B.熱狗堡

選擇熱狗堡的你現在最缺乏的是錢跟愛，受到社會現實的壓力，你不得不外出工作，接受各種壓力摧殘，導致無法兼顧自己所愛的人以及彼此的生活狀況，心裡一直沒辦法平衡，但是擁有聰明才智的你很快就可以從中找到都能兼顧的方法，多點耐心一切都會水到渠成。

C.菠蘿麵包

選擇菠蘿麵包的你現在最缺乏的就是愛情，你總認為擁有好的工作以及收入，就能夠收穫高品質愛情，總是把所有的時間與精力都放在工作上面，勤勤懇懇、沒日沒夜的努力著，但等到一切功成名就，很可能緣分已經不在，建議把這份努力放一些來經營交友圈，讓自己擁有被愛的機會。

D.漢堡

選擇漢堡的你現在覺得最缺乏的就是人脈，你很清楚擁有廣闊的交友圈，可以為自己帶來更寬闊的眼界與財源，所以你也很積極的拓展個人交際生活，希望可以達到更好的發展，財富也會慢慢累積提升。

►超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

►最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火

►告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 愛情, 事業

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

虞書欣粉色洋裝撩出大腿底線！純欲風拉滿粉絲都暴動了

虞書欣粉色洋裝撩出大腿底線！純欲風拉滿粉絲都暴動了

「雙開門冰箱」來了！40歲玄彬穿黑西裝帥炸　近拍零細紋狀態超狂

「雙開門冰箱」來了！40歲玄彬穿黑西裝帥炸　近拍零細紋狀態超狂

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

洗走油膩暗沉！CP值超高的「懶人福音」洗卸、起泡一秒完成超狂 大師都用的底妝通透4關鍵　質地選色是基礎、分區使用更精巧 頭皮油垢味、長痘痘怎麼辦？3個日常調理關鍵養出絲緞髮 營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃 有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差 超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式 安格斯12星座一周運勢6／5-6／11　獅子強運當頭、天蠍荷包大失血

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面