一張面膜敷到「值回票價」！先擦前導、再用面罩，每一滴精華都不浪費

記者李薇／台北報導

夏季不少人都愛敷面膜，要怎麼讓面膜的滋潤效果更好，吸收度能夠完整利用，有網友就分享三種方法，讓一片面膜可以敷到「值回票價」，一滴精華都不浪費，當然要學起來。

1.先塗抹精華效果加乘

在敷面膜之前，可以先使用熱毛巾敷臉5到10分鐘，幫助毛孔打開，然後塗抹前導精華，幫助後續保養成分吸收，也能先進行日常保養步驟，化妝水之後塗抹精華、再敷上面膜，最後直接上乳霜即可，直接把所有營養成分封存。

2.加強封閉性

敷面膜雖然有強化肌膚吸收的效果，但通常水分也會很快蒸發，不少網友就發現可以使用面膜罩、軟膜類型的單品，在敷面膜時蓋上去，可以降低水分蒸散的速率，讓每一滴精華都不浪費，但建議要按照面膜的屬性、膚況來使用，不是敷越久越好。

3.身體局部加強

敷完的面膜，通常上面還有精華液殘留，除了可以擠出塗抹在手肘、膝蓋等部位，也可以將面膜敷在關節處，可以達到更多效的潤澤保濕，不浪費面膜裡面的營養成分。

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