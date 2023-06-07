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一張面膜敷到「值回票價」！先擦前導、再用面罩，每一滴精華都不浪費

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記者李薇／台北報導

夏季不少人都愛敷面膜，要怎麼讓面膜的滋潤效果更好，吸收度能夠完整利用，有網友就分享三種方法，讓一片面膜可以敷到「值回票價」，一滴精華都不浪費，當然要學起來。

▲面膜,AKIMIA,FANCL,MEDITHERPAY,保養,。（圖／品牌提供）

1.先塗抹精華效果加乘

在敷面膜之前，可以先使用熱毛巾敷臉5到10分鐘，幫助毛孔打開，然後塗抹前導精華，幫助後續保養成分吸收，也能先進行日常保養步驟，化妝水之後塗抹精華、再敷上面膜，最後直接上乳霜即可，直接把所有營養成分封存。

▲面膜,AKIMIA,FANCL,MEDITHERPAY,保養,。（圖／品牌提供）

2.加強封閉性

敷面膜雖然有強化肌膚吸收的效果，但通常水分也會很快蒸發，不少網友就發現可以使用面膜罩、軟膜類型的單品，在敷面膜時蓋上去，可以降低水分蒸散的速率，讓每一滴精華都不浪費，但建議要按照面膜的屬性、膚況來使用，不是敷越久越好。

▲面膜,AKIMIA,FANCL,MEDITHERPAY,保養,。（圖／品牌提供）

3.身體局部加強

敷完的面膜，通常上面還有精華液殘留，除了可以擠出塗抹在手肘、膝蓋等部位，也可以將面膜敷在關節處，可以達到更多效的潤澤保濕，不浪費面膜裡面的營養成分。

【推薦單品】

＃AKIMIA 高加索莓果亮白微電流面膜，25ml*5片裝、售價1000元

▲面膜,AKIMIA,FANCL,MEDITHERPAY,保養,。（圖／品牌提供）

MIT品牌AKIMIA推出的微電流面膜，透過精華液解離原理在肌膚形成微電流，幫助滋養成分更好的注入肌膚，搭配死海礦物煥膚精華、高加索莓果精萃，可以讓膚色全方位透亮，打造均勻透白的狀態，面膜布更是採用北歐植物纖維製成，可自然降解，友善環境。

＃FANCL 光透勻皙精華面膜，21ml*6 片、售價1500元

▲面膜,AKIMIA,FANCL,MEDITHERPAY,保養,。（圖／品牌提供）

根據FANCL研究室發現，防腐劑也是造成肌膚暗沉的原因，加上面膜更是密集吸收的單品，更是需要謹慎使用，以無添加製作的面膜不含香料、酒精，應用天然成分來達到長時間保存，搭配亮肌海洋精華、亮肌海洋多酚等成分，帶給肌膚最溫和有效的選擇，可以整組6片裝入手，也可以選擇軟膜、精華、防曬等集結的光透煥采夏季限量套組，限量2900元就可以擁有。

＃MEDITHERPAY 緊緻修復頸膜，7片、售價599元

▲面膜,AKIMIA,FANCL,MEDITHERPAY,保養,。（圖／品牌提供）

夏天女孩都會露出性感肩頸，想要肌膚看起來無色差，頸部當然要好好保養，獨特網狀材質，是由充滿玻尿酸與膠原蛋白成分組成，搭載高山火絨花、千日菊萃取成分，可以讓肌膚重現緊緻彈力，同時打造勻亮白皙。

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關鍵字：

面膜, AKIMIA, FANCL, MEDITHERPAY, 保養

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