Thom Browne誕生20年首次進軍高訂！　最華麗美式灰色正裝7月發表

記者鮑璿安／外電報導

美國時裝設計師、現任美國時裝設計師協會CFDA主席Thom Browne，所創立的同名品牌邁向20年之際，破天荒宣告即將於 7 月在巴黎舉辦首場高級訂製服時裝秀，他以純正的美式設計、灰色西裝元素形成獨樹一格的魅力，讓一票品牌死忠粉絲好奇Thom Browne的高訂會是什麼模樣？

▲美國時裝設計師、現任美國時裝設計師協會CFDA主席Thom Browne 。（圖／CFP）

Thom Browne表示，「我已經在巴黎展示我的系列 12 年了，所以我一直認為高級訂制時裝是質量、結構和設計方面的終極挑戰，我為每個系列都力求做到這一點，而品牌成立 20 周年，我認為這是一個為此慶祝的好時機，期待人們在秀後來到陳列室並展示一切都是多麼精美。」目前得知的消息是，高訂系列沒有以季節性命名，將涵蓋男裝和女裝。

▲Thom Browne的奇幻構想帶給服飾生命力 。（圖／品牌提供）



為籌備此系列，Thom Browne缺席即將到來的巴黎男裝周，想當然美式設計要闖入高訂圈必定格外受矚目，列入官方更需要獲得委員會的批准，目前在巴黎展出設計的唯一一位美國女裝設計師則是 Schiaparelli 的 Daniel Roseberry。Thom Browne過去就曾向法國高訂致敬，以標誌性的西裝廓形結合斜紋花呢元素，是他顛覆傳統的嘗試。