fb ig video ETtoday search mobile

Thom Browne誕生20年首次進軍高訂！　最華麗美式灰色正裝7月發表

>

記者鮑璿安／外電報導

美國時裝設計師、現任美國時裝設計師協會CFDA主席Thom Browne，所創立的同名品牌邁向20年之際，破天荒宣告即將於 7 月在巴黎舉辦首場高級訂製服時裝秀，他以純正的美式設計、灰色西裝元素形成獨樹一格的魅力，讓一票品牌死忠粉絲好奇Thom Browne的高訂會是什麼模樣？

▲Thom Browne 。（圖／CFP）

▲美國時裝設計師、現任美國時裝設計師協會CFDA主席Thom Browne 。（圖／CFP）

Thom Browne表示，「我已經在巴黎展示我的系列 12 年了，所以我一直認為高級訂制時裝是質量、結構和設計方面的終極挑戰，我為每個系列都力求做到這一點，而品牌成立 20 周年，我認為這是一個為此慶祝的好時機，期待人們在秀後來到陳列室並展示一切都是多麼精美。」目前得知的消息是，高訂系列沒有以季節性命名，將涵蓋男裝和女裝。

▲THOM BROWNE 。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne的奇幻構想帶給服飾生命力 。（圖／品牌提供）

為籌備此系列，Thom Browne缺席即將到來的巴黎男裝周，想當然美式設計要闖入高訂圈必定格外受矚目，列入官方更需要獲得委員會的批准，目前在巴黎展出設計的唯一一位美國女裝設計師則是 Schiaparelli 的 Daniel Roseberry。Thom Browne過去就曾向法國高訂致敬，以標誌性的西裝廓形結合斜紋花呢元素，是他顛覆傳統的嘗試。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Thom Browne, 高訂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

安格斯12星座一周運勢6／5-6／11　獅子強運當頭、天蠍荷包大失血 現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼 巧克力也進榜！營養師傳授「素食補鐵清單」，給你紅潤好臉色 超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？ 超持妝又自然！神級彩妝師教「夏季MSBB底妝法」　油皮、乾肌1關鍵不同 潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏 工作到極度厭世　3句話找回精神力量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面