人美心也要美！精緻生活＋愛護地球的高境界選擇　用每一分錢支持對的事

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

地球只有一個，在追求精緻質感生活的同時，也應該多想一步，透過每一個舉動、每一次的消費，用行動來關懷自己生長的土地，6月8日世界海洋日不妨透過行動來支持美好的事情。

＃碧兒泉 極致抗光UV隔離水凝乳

防曬一直都是珊瑚白化、海洋污染的原因之一，碧兒泉從自然汲取高效成分，同時也回饋給環境，推出「小粉帽」隔離水凝乳，不含有害環境的塑膠微粒，可降解海洋友善成分，100%可回收包裝設計，讓肌膚白皙不再拿環境做犧牲。

＃Melvita 友善海洋植潤沐浴皂

持續往愛護地球的方向前進，Melvita推出植潤沐浴皂，經過永續發展棕櫚油RSPO認證，蘊含有機摩洛哥堅果油、椰子油與乳油木果油，擁有高達99%可生物分解友善海洋的洗淨配方，溫和清潔肌膚，不增加環境負擔。

＃海洋拉娜 2023世界海洋日蔚藍之心紀念版乳霜

從深海巨藻萃取出強大修護能量，風靡貴婦圈的海洋拉娜一直都在進行海洋生態保育，預計2025年底前，將75%包裝更新為回收再製、可回收、可重複裝填或可再利用，並使用可持續性來源的海洋植物成分，推出的紀念版乳霜，透過視覺藝術家Temi Coker的創作，喚醒大眾保護環境意識。

＃水美媒 愛地球紀念瓶

已經持續23年的空瓶回收計畫，今年將更大陣仗的走下去，即日起至7月12日，水美媒在全台門市、百貨據點提供回收活動，只要用20個品牌產品空瓶，即可免費獲得1瓶秘之湧水美媒23周年愛地球紀念瓶，10個產品空瓶加價100元也能擁有。

＃蒂芬妮亞 純淨友善水感防曬乳

屈臣氏的自有品牌蒂芬妮亞針對世界海洋日，發表更友善的防曬單品，水感質地不添加環境危害成分，即日起至6月28日，只要購買防曬指定商品，還可享有買一送一優惠，平均單件只要200元，學生族也能盡心力。