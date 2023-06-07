夏日節電注意3大魔王　省電小撇步報你知

▲夏季電費讓人壓力大，節電要以整體為考量才有效。（圖／unplash）



記者蔡惠如／綜合報導

夏天是家庭用電量攀升的季節，加上今年台電調高用電計費，也對家庭預算產生影響，想省電除了確認家中用電習慣之外，也要針對家中耗電量最高的3個家電調整使用習慣，讓效能與使用狀況更優化，不但節省電費也能對環保作出貢獻。

冷氣空調

空調是夏季家庭中最大的能源消耗者之一，尤其台灣處於亞熱帶的天氣，動輒30度以上的連續高溫，確實需要冷氣幫忙有效降溫，由於需要長時間運行並保持室內涼爽，建議除了溫度設定在26至28度，此外若要短暫出門，建議調高1、2度溫度再出門，基本上在2、3個小時左右反而比關機更省電。

▲購買一級能效的冷氣，設定溫度不要太高才會舒適又涼爽，

冰箱

冰箱是家庭中24小時運行的家電之一，不僅需要保持食物新鮮，還需要降低內部溫度。由於冰箱需要持續運作，能源消耗也相對較高。為了減少能源浪費，建議使用者定期清理冰箱，冷藏庫約7、8分滿，保持良好的散熱與效能，且避免將熱食品直接放入冰箱，以減少冷卻時間。

▲冷藏庫塞得太滿反而不利冷氣流通，不但效果不好且容易耗電。



電熱水器

夏天可能不需要大量使用熱水，但某些家庭仍然使用電熱水器來供應家庭的熱水需求，因為需要大量的電力來加熱水，加上需保持熱水溫度，這也導致了能源的浪費，建議調低熱水器的溫度設定，約50至55度已經足夠使用，其次，使用保溫袋或絕熱材料包裹熱水器，也可以減少熱量的散失。