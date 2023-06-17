可愛到心臟爆擊！ANNA SUI把冰淇淋聖代變身夢幻香水　巡迴快閃店即日開跑

▲ANNA SUI 巡迴快閃店即日開跑。（圖／記者李毓康攝，以下同）

時尚中心／台北報導

ANNA SUI粉絲看過來！讓少女們心動尖叫的ANNA SUI香水2023年夏天推出最美冰淇淋香氣，全球第一款聖代造型香水- Sundae果漾聖代淡香水，一口氣推出3款冰淇淋造型，完美詮釋出不同口味的水果聖代香氣，搭配復古又有趣的冰淇淋桶包裝，絕對是可愛到心臟爆擊。

女孩們想要一起品嚐這個夏天最沁涼的水果聖代嗎？為了迎接新品盛大上市，品牌舉辦了全台巡迴「果漾聖代香氛快閃店」，現場不僅有冰淇淋主題的「ice cream shop櫻桃鞦韆牆」等網美打卡點，還有豐富好禮。首場6/16-6/18於遠東SOGO台北忠孝館1F戶外中大門開跑，消費者來店拍照打卡即可獲贈試香針管以及免費體驗Y2K風格的DIY串珠手環。同時在快閃店消費即可獲贈快閃店獨家限量「冰淇淋棉花糖」乙份（贈品皆數量有限，送完為止）。

繼獨角獸、熱氣球等高人氣爆款後，童話香水界翹楚ANNA SUI再度攜手法國調香大師Jérôme Epinette締造夢幻香水的里程碑，將最受歡迎的甜品「冰淇淋聖代」化作精緻可愛的三款造型香水，分別演繹不同ANNA SUI女孩恣意多樣的面貌。

3款香水分別為代表Girly的「Pretty Pink粉紅柚惑」、散發Chill魅力的「Mellow Yellow樂夏百香」，與展現Trendy的「Violet Vibe戀愛紫檸」。

有如少女可愛的你，最適合帶有柑橘果香調的粉紅柚惑，前調由清新多汁的葡萄柚、柑橘揭開序幕，中調帶出散發誘惑的貝里尼調酒，點綴著花香氣息的藍色仙客來。最後是玫瑰木迷人的木質氣味。

開朗活潑給人有如陽光般的暖黃色彩，不妨可以試試樂夏百香，以糖漬檸檬與百香果調和的熱帶水果香氣，中調加入桂花及茉莉的柔和芬芳，後調絲滑的麝香為尾韻完美收尾

給熱戀中的你，充滿驚喜感的戀愛紫檸，迷人的香氣就好比戀愛中變化萬千的少女，前調是甜蜜清爽的草莓奶油搭配檸檬皮，中調則漫溢優雅的蓮花與蘋果花香氣，後調再以粉紅棉花糖與麝香營造豐富層次感。

ANNA SUI果漾聖代淡香水將香水瓶身製作成聖代結構，三款「粉紅、淡紫、柔黃色」的柔霧感玻璃瓶，搭配著流動的果醬以及立體的彩針糖，並將聖代標誌性的櫻桃設計成為無蓋式香水噴頭，就連包裝盒都別具巧思。

▲在快閃店消費即可獲贈快閃店獨家限量「冰淇淋棉花糖」乙份。（贈品皆數量有限，送完為止。）

活動現場不僅有3款果漾聖代淡香水，還有超級可愛的周邊贈品，像是超級袖珍可愛的果漾聖代淡香水迷你瓶（5ml），以及冰淇淋攤車造型的化妝包、托特包與優惠組合限量搭贈！

#快閃店獨家超值組合

▲購買果漾聖代淡香水50ml任一款，即贈果漾聖代淡香水迷你瓶5ml+化妝包，原價4,900元，優惠組合價2,300元。

#超級鐵粉包套優惠組

▲購買3款果漾聖代淡香水50ml，即贈果漾聖代淡香水迷你瓶5ml任選2、果漾聖代托特包，原價10,400元，優惠組合價5,500元。

想要在今年夏季變身最甜美聖代女孩嗎？不妨揪著閨蜜姊妹們一起來ANNA SUI 果漾聖代香氛快閃店逛逛吧！不管你是哪種特質的女孩，都能找到和你最對應的命定香水，噴上它絕對讓你的戀愛運大增！

#ANNA SUI果漾聖代香氛快閃店全台巡迴場次

6/16-6/18 遠東SOGO台北忠孝館 (1樓戶外中大門)

6/21-6/25 遠東SOGO桃園中壢元化館 (1樓戶外A區)

6/30-7/06 統一時代台北店 (1樓市府站連通道)

【官方販售資訊】

鋒恩香水專櫃諮詢 https://pse.is/4zzzk7

maison de beauté官網https://bit.ly/3oYcldy

