銀座最潮音樂節、Ozone專屬個人試香！必朝聖打卡活動炫爆朋友圈

記者李薇／台北報導

想找點好玩、好拍的地方，卻苦思不到好主意嗎？以下就盤點多個值得一去的活動，一秒飛銀座玩翻音樂祭或是體驗奢華貴婦養膚，當然馬上預約起來。

＃資生堂國際櫃 銀座音樂節

把日本最高級殿堂的彩妝系列結合活力滿點音樂節，資生堂國際櫃在台北忠孝SOGO展開首場活動，不僅有超可愛粉底與唇膏打造的DJ檯，還有華麗又潮感滿點的主唱背板，可以在這裡拍照打卡，同時體驗與日本零時差的最新彩妝。

其中，蔡依林演唱會御用的「天后唇膏」也降臨快閃店，一次20色全部能試，滿足每個想玩色的心，絲滑保濕質地，一抹就能夠打造迷人顯色美唇，當然還有夏季必備妝容不斷電的超進化持久粉底，雙重潤澤成分塗抹到肌膚秒成膜，一整天走跳都不脫妝。

＃嬌蘭 用愛盛採 世界花園 限定活動

法國嬌蘭自6月9日至11日，於台北華山文化創意園區舉辦「用愛盛採 世界花園」期間限定活動，開幕首日更邀請到大勢男團Ozone現身會場，與粉絲近距離互動，想一睹帥氣大男孩們真實面貌，絕對要提早卡位。

不僅可以看男團，6月9日當天前30名在活動消費滿8000元且含任一花草水語香氛，可選擇一名Ozone成員提供專屬試香服務以及與Ozone團員合照機會一次，還能拿極地湧泉保濕面膜2片，絕對是近距離追星的好時機。

＃海洋拉娜 深海療癒體驗日

新客限定的30分鐘深海療癒體驗，只要在12日前搶先預約，就可以在15日來一場頂級奢華貴婦SPA，一次體驗品牌超熱賣4大明星商品：超能修護精華露、經典乳霜、濃萃雙重修復精華 、濃萃修復眼霜，尊榮級獨家手技讓人徹底放鬆。

一般護膚會都需要購買產品或是課程，但這次活動完全不需要付費，就可以擁有極上美膚饗宴，最後還可以拿訂製2件明星體驗禮，有機會把頂級的「萬元乳霜」拿回家試用，超強體驗日當然要揪好友預約起來。