從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」





▲起床做的第一件事就透露出你的生活心態。（圖／pexels、unsplash、pixabay、達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

我們的行為和心態，往往能反映出我們與他人相處的態度，有時自己不知不覺的一個習慣，便可見微知著，從而判斷你如何經營人際關係，從早晨起床做的第一件事情中，可看出在你朋友眼中、你是什麼樣的一個人，下列4個選項中，請選出其中一個你最常做的。

檢查手機

當你醒來後，第一件事情就是檢查手機訊息、社交媒體或電子郵件。代表你總是迫不及待地查看是否有任何新訊息或通知，意味著你對與他人保持聯繫非常在意，喜歡及時回應他人的需求。你對於人際關係非常重視，並且善於維持聯繫，花很多力氣去經營。你是一個熱情且樂於助人的人，這使得你的朋友和家人都感到被重視，從你這裡獲得溫暖。

做運動或伸展

起床第一件事情就是進行運動或伸展。表示你認為早晨運動有助於提升能量和焦點，並且有益於身心健康。這表明你對於自己的健康和幸福非常關注，你是一個擁有良好自制力和積極心態的人，並用這種生活方式，吸引了身邊的人，他們都對你相當尊重和信任，導致你常常被當作諮詢或傾吐心事的角色。

與家人或伴侶交流

起身後首件事就是與家人或伴侶交流，是因為你認為與最親密的人，分享早晨的時刻是一種溫馨的體驗，能夠建立更親密的關係，也代表你重視家庭和親密關係，並且傾向於以關愛和支持他人為重。你是非常負責的人，願意付出時間和努力維護和改善你的人際關係，通常會建立更深厚的情感連結，你的朋友中幾乎都跟你維持長久的友誼。

靜心或冥想

你覺得早晨是一個寧靜且平和的時刻，幫助你調整心態和鎮定思緒。你很有可能是一個喜歡獨處且內向的人，人際關係廣闊不是你的作風，因為比起社交，你更重視內心的平靜與平衡，所以，與他人的關係可能更加注重品質而非數量，海派不是你的風格，你更喜歡深入交流和有意義的互動，你的朋友認為你雖然慢熟，但常常給予他人支持和理解。