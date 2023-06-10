6間新餐廳周末出發！新竹超美咖啡廳＋1　旗津喫茶店享受獨處小時光

文／MENU美食誌

古蹟老宅翻新、日系清新風格，質感系新開幕咖啡廳，通通都收錄在這！



PPM PARKING PERSONAL MOOD

台北市大安區

中山double single的二店，裝潢以工業風格搭配摩登復古風，店內位置不多，販售咖啡飲品、調酒、義大利麵及炸物，推薦酸奶優格炸雞和薯條俱樂部。

▲PPM PARKING PERSONAL MOOD。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

不停咖啡室

台南市東區

以水泥灰色牆面為基底，搭配上藍色系物件，提供茶飲、咖啡調飲、氣泡飲、鹹食及甜點。咖啡種類相當多元，有義式、茶、水果特殊調配的咖啡，十分特別。

▲不停咖啡室。（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

KUKU-KOHI 哭哭咖啡

新竹縣竹北市

由鐵皮屋打造成京都町家風格，中間還有日式庭院。餐點分為兩個時段，早餐是日式米漢堡，午晚餐則是咖哩飯為主餐。店家以外帶為主，也設有幾個座位。

▲KUKU-KOHI 哭哭咖啡。（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

春天家

台北市大同區

店家保留地板上的花磚，搭配復古的設計拉門，販售咖啡茶飲、輕食甜點、定食系列，定食和甜點的則是依當日供應為主，推薦昭和布丁、肉桂蜂蜜拿鐵。

▲春天家。（圖／美食客破產小姐提供）

屋七咖啡所 うち コーヒー

台中市西區

屋七是日文的うち，代表家的意思，木質清新風格，裝潢以柔和色系為主體，空間有許多日式元素點綴。店家的雞蛋糕造型有兩種，分別是貓咪和狗狗，十分可愛。

▲屋七咖啡所 うち コーヒー。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

O!TE 曳光

高雄市旗津區

日據時期保留至今，以老洋房設計改建的喫茶空間。店內提供多樣台灣茶品，皆為茶壺供應，第一泡會先由店員準備，而第二泡之後則會讓客人自行享受泡茶樂趣。

▲O!TE 曳光。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）



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