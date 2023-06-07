LE CREUSET米飛兔系列點亮餐桌　皇家哥本哈根唐草推新色

▲LE CREUSET推出米飛兔系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET，於6月推出Miffy米飛兔系列，配合整個明亮的夏季，讓餐桌多點喜悅與童趣的氛圍，無獨有偶的向來以冷靜藍色、作為旗下最知名唐草系列的皇家哥本哈根，也在今年迎來2款新色調，包括暮黑和珊瑚粉，也暱稱為BLACKPINK，比起原來的青花藍，更有摩登與年輕的氣息。

在充滿熱情活力及繽紛色彩的夏季來臨之際，LE CREUSET再次攜手風靡全球60年的的荷蘭米飛兔，將其元素放在鑄鐵鍋及瓷器、廚房配件等，打造全新限定系列，俏皮討喜的米飛兔形象,在此波聯名中童心滿滿，如線條立體浮雕於鍋蓋，搭配花型蓋頭，就宛如米飛兔俏皮地戴著花型髮飾；在山茶花鐵鍋上，米飛兔與花朵躍身於鍋蓋，萌度破表。

餐瓷整體圖騰設計，則採用米飛專屬的紅、藍、綠3色，並取用了花朵的意象，其中餐盤組只要將兩個大小盤相疊，下盤的米飛兔及花朵，便會看起來像攀附在上盤的邊緣，具巧思的設計，大大提升餐桌擺盤的趣味感。米飛兔系列預計6／14起於門市、百貨專櫃開始販售，6／27品牌官網開始販售。

皇家哥本哈根最為人所知的「藍色唐草」手繪餐瓷，其著名的藍白瓷設計，背後是近1400度C的淬鍊技術，而總是以優雅藍色手繪受到喜愛的唐草，將在2023年一口氣迎來「暮黑」和「珊瑚粉」兩大新色的蕾絲系列，包括公主蕾絲和半花邊系列。

暮黑色的黑白的結合，呈現出愉悅摩登的夏夜氛圍，且承襲高雅、簡潔、精緻的設計，再多點摩登與中性的氣味，適合西式料理的擺盤；珊瑚粉則是十八世紀中期歐洲上流階級的流行色，用來作為奢華和階級的象徵，搭配花邊蕾絲系列商品，擁有奢華的儀式感，與豐富的深色如炭色、黑色和深藍色，還能夠營造平衡視覺和呈現美感，意即3種色調唐草都能簡單搭配。