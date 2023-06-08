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擁有安全依附就是真的幸福？先了解自己真實的需求，才能建立長久關係

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文／女子學

在過去，我剛開始讀依附類型的時候，一直有一個迷思：「我們夠了解依附之後，應當能讓我們成為安全依附。」

這個迷思困惑了我很久。畢竟安全依附在各種量表與研究上，似乎都是最完美的依附類型：「不容易有情緒困擾、不容易得精神疾病、感情順利」等等，都是許多論文在探討的內容。

然而，我們真的有可能從不安全依附成為安全依附嗎？又或是，安全依附的人真的完美無缺嗎？其實這兩個問題，都得打上一個問號。

在過去的研究中提到，童年時期的不安全依附，在成年後轉為安全依附，大約佔30%。這個比率說低並不低，但說是高的話，其實也不是太高。

再者，安全依附的人，並不是真的一切就一帆風順。我說過太多安全依附的人，並不清楚自己的情感需求，陷入不是很好的愛情關係裡面。即便身為安全依附，也有可能被其他人情緒勒索、無法反映自己的情感需求給他人，導致自己在愛情上或職涯上，不會有想像中順利。

▲安全依附的人真的完美無缺嗎？。（示意圖／《今生也請多指教》劇照）

想成為安全依附，反而變得更焦慮

另外，對於不是安全型的人而言，想成為安全依附這件事情，本身就會讓人感到很焦慮。因為自己身為不安全依附，似乎就不是一個值得幸福的人，反而會讓自己更加焦慮於自己還沒變成安全依附這一點。

這就好像一個人要求自己不能生氣，卻沒有去接觸到自己為什麼生氣？哪些事情會讓自己生氣？生氣的時候要如何避免情緒滾情緒？哪些時候生氣其實是必要的，也是有助於自己逃離危險的？卻只要自己不生氣，我覺得反而是一件很辛苦的事情。

對我而言，不安全依附有存在的必要。當我們的情感需求未能獲得滿足，我們才會變得不斷爭取自己的利益，或是逃避與人過於親密。重要的並不是我們不該焦慮或逃避，而是先看見自己焦慮或逃避的意義。

▲了解依附需求，才知道如何滿足。（示意圖／《潘朵拉：偽造的樂園》劇照）

了解依附需求，才知道如何滿足

我們每個人，都有依附的需求，例如焦慮依附希望更多的聯繫與更親密的互動。如果有一個人的依附傾向是焦慮依附，但她遇到了一個能夠接住自己情緒、把自己視為重要的人的伴侶，那麼她焦慮依附的特質，其實不會那麼明顯。

我曾經在一段感情內，伴侶因為我而去看了依附的書籍，然後和我說「她覺得我是安全型的人」。我想想也是，因為她總能接住我的情感需求，我自然不需要去跟她大力爭取陪伴與關懷，自然也能展現出安全型的樣子。

有時候，重要的並不是我們真正成為了什麼樣子，而是我們能不能表達與承接彼此的感受。我們不需要成為安全型，也能得到有安全感的關係。

延伸閱讀

既然無法改變自身的焦慮，那就改變挑選伴侶的眼光吧！從依附類型找出適合的另一半

交往時一定得報備行程？適時了解對方的生活作息，不過分「掌控」、但可大概「掌握」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 安全感, 感情, 伴侶, 情侶, 安全依附

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