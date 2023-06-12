RICHARD MILLE為科技注入「以人為本」溫度　挑戰性能極限

▲高爾夫球名將Nelly Korda佩戴RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

總是領先業界思考下一步、勇於投入未知的領域進行研發的RICHARD MILLE，自2001年創立以來，以創新設計深受鐘錶收藏家喜愛，關鍵在於品牌導入高科技將錶款推向極致，無論在性能還是在研發投資方面都毫不妥協，在材質與機芯設計獲得完美體現。





▲RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶Quartz TPT®石英纖維奶油白色款。

RICHARD MILLE腕錶採用許多高科技材質，目的是達到絕佳的強度、韌度與輕盈效果，最著名的輕巧又堅固材質為Carbon TPT®碳纖維和Quartz TPT®石英纖維，運用在因應眾多女性運動員品牌摯友需求而生的RM 07-04自動上鍊運動腕錶上，含錶帶僅36克、抗震達5,000 g；而經常用於防彈裝置、航太外部機身零件或是賽車制動器上的金屬陶瓷（Cermet），擁有2,360維氏硬度，也是品牌研發的強悍材質。

▲以Carbon TPT®碳纖維打造的RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶。

不僅從高科技領域獲得創新材質靈感，RICHARD MILLE也將來自F1賽車和航空業等產業得到尖端科技和專業知識納入腕錶設計中，與空中巴士商務噴射機部門（Airbus Corporate Jets）合作的RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕錶即為最佳代表，配備商務旅行人士所需的眾多複雜功能以及無聲振動鬧鈴，此世界首創功能以白金擺錘達到每分鐘5,400次的頻率振動，同時能妥善保護機芯其他部件不受振動影響，而另一嶄新之處為採用專門用於航空航天工業的Torq-Set®螺絲，以確保理想的扭矩控制和傳遞。

▲RICHARD MILLE從航空業獲得啟發的RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕錶，首創無聲振動鬧鈴。

導入高科技材質、技術與概念，成就RICHARD MILLE腕錶的高性能特色。以RM 031高性能機芯腕錶為例，採用結合棘爪擒縱和槓桿式擒縱優點的AP擒縱，能有效傳輸動能，並使用不受溫差影響、抗磁、抗腐蝕的ARCAP合金打造底板與夾板，加以雙發條盒和高振頻擺輪（36,000 vph / 5赫茲），走時達到高度精準，平均每日誤差不到1秒、月誤差少於30秒；另一完美範例為RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶，由於具備專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制，讓走時的動力不受操作計時功能影響，且機芯也維持纖薄特色，使佩戴者擁有複雜功能錶的同時也享有絕佳的舒適度。

▲RICHARD MILLE RM 031高性能機芯腕錶，平均每日誤差不到1秒。





▲RICHARD MILLE RM 031高性能機芯腕錶採用結合棘爪擒縱和槓桿式擒縱優點的AP擒縱，有效傳輸動能。

走在科技前沿，RICHARD MILLE每一回發布的新作總令收藏家驚豔，因為品牌顛覆眾人對於科技貌似冰冷的刻板印象，注入「以人為本」的溫度，讓每一款腕錶在嶄新的功能與材質外，也讓佩戴者深切感受到使用功能的便利以及符合人體工學的設計，成功的秘訣在於品牌傾注所有的熱情和工匠精神，持續推動革新和功能的極限。





▲RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶。





▲製錶師為RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶機芯裝置導柱輪。