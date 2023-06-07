營養師曝5款「天然美肌食物」，讓你擁有水嫩好膚質

▲西瓜富含水分，對於改善肌膚乾燥很有幫助。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來天氣多變，天氣潮濕悶熱讓肌膚容易出問題，營養師余朱青建議，適當補充一些天然食材可以改善這些問題，一起來了解。

像是天氣悶熱就會使肌膚皮脂腺過度分泌油脂，肌膚出油旺盛，使得粉刺痘痘跟著來，另外炎熱天氣也會導致身體水分流失，當皮膚缺乏水分，就會變得乾荒粗糙，在外日曬久了，更容易有日曬傷害，導致肌膚出現斑點、皺紋問題。

營養師余朱青建議，想要在這個時節肌膚穩定，除了出門應做好防曬，平時確實做好保養以外，一些天然食物也能幫助改善肌膚問題。

#西瓜

西瓜含有高水分和抗氧化物質，能幫助保持肌膚水分，對抗肌膚乾燥。

#藍莓

藍莓富含維生素C和抗氧化物質，能夠增加肌膚的水分含量，同時改善乾燥和粗糙的問題。

#黃瓜

含有豐富的水分，同時具有鎮靜和舒緩的作用，有助於減輕日曬對皮膚的傷害。

#蕃茄

蕃茄富含茄紅素和維生素C，有助於保護皮膚免受紫外線的傷害，同時有抗氧化效果，另外維生素C有助於減少色斑和皺紋的形成。

#綠茶

富含抗氧化物質，像是茶多酚和兒茶素，能夠減輕日曬對皮膚的損害，同時具有抗發炎的作用，有助於緩解皮膚敏感和紅腫。

以上這些天然食物含有許多成分，能幫助改善肌膚問題，同時提供水分、抗氧化物質和營養素，除了飲食之外，還要注意保持足夠的水分攝取、適當的防曬措施和良好的皮膚護理習慣，才能維持健康的皮膚。