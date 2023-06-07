夏季也堅持泡澡！伊能靜教你「簡單4招」，打造易瘦體質

▲55歲伊能靜外表身材超凍齡。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季腳步接近，不少人正忙著積極瘦身，伊能靜就在《小紅書》分享，培養易瘦體質才是瘦身的唯一方法，因為靠少吃多動雖然可以瘦得快，但只要不動，就連喝水的會胖回來，她提示大家養成易瘦體的4個重點，跟著做就沒錯！

#控制糖分攝入

她提到不是少吃就有用，而是你少吃了什麼，糖分是造成肥胖和膠原蛋白減少的原因，因為攝入糖分會讓人愉悅，所以很多人都會養成依賴性，這裡要注意的是，控糖不是完全不吃糖，畢竟澱粉或是飲料中都有糖分，但是可以藉由挑選來控制糖分，像是今天喝了甜的飲料，就放棄碳水。

#保持體溫

虛寒的身體容易水腫，若是不運動的話，也可以藉由泡腳、泡澡來保持體溫，她分享即便是夏日也保持泡澡習慣，就是為了排汗，泡澡後會補充大量水分，做瑜珈放鬆，不要讓體溫高高低低，少吃寒冷食物，不但能幫助維持易瘦體質，更能養成好氣色。

#大量喝水

很多人誤以為喝飲料、湯類就是水分，但其實不是，每天至少1500ml的水才是身體需要的，水分能幫助身體代謝，代謝絕對是體質的重中之重。

#每天動10分鐘

現代人工作繁忙，每天跑健身房是天方夜譚，她分享想要快速瘦，自己的經驗是健身打拳，無氧搭配有氧真的瘦很快，但要保持每天10分鐘更有效。不需要劇烈的運動，像是拉伸、瑜珈、跳舞三首歌、散步，給自己不同的變化，只要身體動起來都能幫助線條柔和。