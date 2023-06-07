吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油

▲頭髮容易出油，和生活習慣也有關聯。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫潮濕，若你又是屬於細軟髮，很容易因為出油造成扁塌，一天不洗頭感覺就油膩膩，讓人觀感很差，小心日常5個壞習慣讓你頭髮越來越油，想要蓬鬆飄逸的你一定要避免。

#常常梳頭

若你本身就是油性頭皮，又過度頻繁梳頭，容易使頭皮上的油脂沾染到整個髮絲，頭髮很容易變成一條條的，尤其是像條碼般的瀏海，絕對是大災難。

#過度清潔

維持頭皮清潔是基本常識，但若是清潔過度頻繁或使用清潔力太強的洗髮精，將頭皮油脂都洗掉的結果，恐會產生更多的油脂來保護頭皮，因此適當清潔就可以。

#熱水洗頭

洗頭建議使用溫水，若是洗頭的水溫過熱，雖然把頭皮油脂洗淨，但也會使頭皮分泌更多油脂，而高溫的水也會讓頭髮變得乾燥。

#常吃高油、高糖食物

高油高糖不只會讓肌膚冒痘，同樣也容易使頭皮出油，當油脂阻塞毛囊後，就無法供給營養給頭髮，頭皮不只是油，還容易陷入落髮危機。

#晚睡熬夜

現在人生活壓力大，晚睡已成家常便飯，要知道生活作息對於新陳代謝有直接的影響，當新陳代謝大亂，頭皮油脂也會過度分泌、泛紅敏感也會跟著來。