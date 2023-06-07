fb ig video ETtoday search mobile

吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油

>

▲▼5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲頭髮容易出油，和生活習慣也有關聯。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫潮濕，若你又是屬於細軟髮，很容易因為出油造成扁塌，一天不洗頭感覺就油膩膩，讓人觀感很差，小心日常5個壞習慣讓你頭髮越來越油，想要蓬鬆飄逸的你一定要避免。

#常常梳頭

若你本身就是油性頭皮，又過度頻繁梳頭，容易使頭皮上的油脂沾染到整個髮絲，頭髮很容易變成一條條的，尤其是像條碼般的瀏海，絕對是大災難。

#過度清潔

維持頭皮清潔是基本常識，但若是清潔過度頻繁或使用清潔力太強的洗髮精，將頭皮油脂都洗掉的結果，恐會產生更多的油脂來保護頭皮，因此適當清潔就可以。

▲▼5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 。（圖／Unsplash、Pexels）

#熱水洗頭

洗頭建議使用溫水，若是洗頭的水溫過熱，雖然把頭皮油脂洗淨，但也會使頭皮分泌更多油脂，而高溫的水也會讓頭髮變得乾燥。

#常吃高油、高糖食物

高油高糖不只會讓肌膚冒痘，同樣也容易使頭皮出油，當油脂阻塞毛囊後，就無法供給營養給頭髮，頭皮不只是油，還容易陷入落髮危機。

▲▼5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 。（圖／Pexels）

#晚睡熬夜

現在人生活壓力大，晚睡已成家常便飯，要知道生活作息對於新陳代謝有直接的影響，當新陳代謝大亂，頭皮油脂也會過度分泌、泛紅敏感也會跟著來。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

油頭, 壞習慣, 細軟髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘 5種「可補腦食物」竟然有零食！　隨手吃也能很健康 吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」 營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃 超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？ 3C控快吃！營養師推4種「抗炎護眼食物」：菠菜還能減少紫外線傷害

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面