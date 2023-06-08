缺水性出油？皮膚科醫師揭「外油內乾膚質」真相　3種保養法快記好

▲皮膚科醫生教判斷肌膚「外油內乾」的情況和對應保養建議。（圖／翻攝IG @etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@thanks_kim、@laneige_kr

你是不是也覺得自己的肌膚是「外油內乾」，有時出油旺盛到嚇人，但有些局部又很乾，甚至有脫皮情況，讓你不知道該如何保養才好？皮膚科醫師劉秀麗就表示，其實沒有所謂「外油內乾」的膚質，皮膚如果出現又油又乾的狀態，通常可分成以下3種情況，連帶將各自適合的保養方式一起告訴你，尤其有伴隨著容易長痘、泛紅等問題的人更要小心。

＃皮膚屏障受損



明明臉很油，洗完臉卻覺得又乾又緊繃？不管臉是否有泛紅，依舊不放棄清潔面膜、卸妝、二次清潔？一用乳液就覺得悶痘，一化妝就卡粉？劉醫師表示，有這些狀況的皮膚，與其用各種頂級保養品，都不如確實地做好精簡護膚，因為這類人的皮膚屏障已經受損了，水分根本鎖不住，甚至更容易長痘。

皮膚屏障受損的人，其實只需要做好清潔、保濕、防曬。如果你每天只是化淡妝或是只塗不防水的防曬乳，晚上清潔時不用特別卸妝，用胺基酸或APG界面活性劑的洗面乳就足夠了，清潔後再塗上成分精簡、偏弱酸性的修護乳霜就足夠了；第二天早上保養後，盡量選擇撐傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬，不方便的人則建議選擇物理性防曬產品，至少堅持28天以上，幫助肌膚修護。

＃脂漏性皮膚炎



如果鼻翼兩側紅紅的，且肌膚明明愛出油，但眉頭、鼻翼、嘴角兩側卻會起皮脫屑，甚至還有點癢癢的、長小疹子，這種情況不單純是屏障受損，可能是常說的脂漏性皮膚炎。

脂溢性皮膚炎和馬拉色菌有關，需要消炎，若狀況比較嚴重的，需要找皮膚科醫師診療；而狀況比較輕的，劉醫師建議正常清潔後，使用含有低濃度水楊酸的精華，減少油脂堵塞導致的小顆粒、紅疙瘩發生，而且是水楊酸是益生酸，能反過來修護屏障。

另外，很多人脂溢性皮膚炎爆發期，還在用油敷或用厚乳霜來改善脫皮，但這可大大的錯誤！劉醫師建議，脂溢性皮膚炎爆發期，可以塗抹DS乳、氧化鋅產品，盡量選擇不含植物油脂、脂肪酸酯類的乳霜，以輕薄保濕＋硬防曬為佳。同時，一些容易影響皮脂分泌的食物要少吃，像是油炸物、甜點甜飲、乳製品等食物，能不吃就不要吃。

＃正常混合膚質



普通混合性膚質也會有又油又乾的情況，但有些人會過度焦慮，覺得自己是「外油內乾」。劉醫師表示，其實判斷方法很簡單，T字部位和兩頰雖然一個油一個乾，但如果你的肌膚不會經常性的刺痛、泛紅或過敏，那就不用擔心，只要做好分區護膚即可。

如果你的T字部位油、毛孔粗大、容易長黑頭，就用酸類＋控油乳液，臉頰兩側則塗保濕乳霜；哪裡覺得乾就多塗一層保濕乳霜，哪裡油就少塗或不塗保濕霜也可以，甚至如果覺得乳霜有點厚，可以換用質地較輕盈的凝霜或凝乳。

