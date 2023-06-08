fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

>

▲▼ 皮膚科醫師教睡前3招零成本變美。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師分享，睡前做對3件事就能0成本變美。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@94_j.a）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、小紅書@Dr.丹妮

現代人生活離不開3C產品，很多人睡前也還在滑手機，不知不覺就晚睡，這樣不僅容易熬夜，還浪費了「變漂亮」的黃金時間！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享，睡前30分鐘對女生來說是養護肌膚、悄悄變美的重要時刻，只要做好3件事，不花錢、0成本就能讓你第二天起來，膚色、氣色都比別人好。

▲▼ 皮膚科醫師教睡前3招零成本變美。（圖／達志示意圖）

1.泡腳半小時

醫師推薦，泡腳是每個女生都值得堅持去做的事，泡腳能幫助加速循環、提高新陳代謝，緩解一天的疲勞，後續入睡時腳也很暖和、不容易發涼，有助於改善睡眠品質。

▲▼ 皮膚科醫師教睡前3招零成本變美。（圖／翻攝IG,小紅書）

2.按摩勞宮穴

在泡腳的同時，可以同步按摩能幫助美容的勞宮穴，輕輕握拳，中指和無名指指尖處就是勞宮穴的位置。按摩勞宮穴可以幫助清心熱、瀉肝火，消除疲勞，對於臉上的痘痘也有改善作用，也有助於改善臉部氣色。

按壓勞宮穴時會有酸脹感，如果酸脹感不明顯的，可以動動手指，感覺會更明顯，單側各按摩大約10～15分鐘即可。

3.腹式呼吸

可以盤腿坐著做腹式呼吸，或是平躺在床上做也可以，做完後就可以直接睡覺，睡前做腹式呼吸能幫助讓身心放鬆、思緒減少，讓你睡得更好，第二天起來氣色也會更好。

做的時候，建議先調整一下呼吸，閉上眼睛，用鼻子吸氣讓肚皮鼓起來，吸飽氣後停頓兩秒，再收緊肚皮吐氣，吐到最後停兩秒，讓呼氣的時間更長一點，更緩慢一點，整個過程要把注意力放在呼吸的氣流上，來回做至少30個。

►敷錯反而會爛臉！皮膚科醫師揭「面膜6大誤區」超多人犯

►痘痘長不停？皮膚科醫師推「8種抗痘食物」，還有3地雷食物要少吃

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 美容, 秘訣, 美容覺, 睡眠, 美肌, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘 5種「可補腦食物」竟然有零食！　隨手吃也能很健康 吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」 營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃 超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？ 3C控快吃！營養師推4種「抗炎護眼食物」：菠菜還能減少紫外線傷害

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面