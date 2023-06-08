「7個不經意的小習慣」讓人不小心老10歲，你中了幾個呢？

▲防曬沒做好，容易使人加速衰老。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在這個追求視覺年齡重於實際年齡的時代，人人為了凍齡使出渾身解數，但為什麼有人會看起來比實際年齡老呢？大部分都是和日常習慣有關，盤點讓你快速老10歲的壞習慣，你中了幾個呢？

#常吃炸物

炸物的熱量高，且含有反式脂肪，不僅容易讓你變胖，也不利於肌膚抗氧化，容易加速肌膚衰老。

#常喝奶茶

奶茶的糖分很高，屬於高GI食物，容易刺激皮脂腺分泌油脂，使肌膚冒痘，也因為糖分會使肌膚發生糖化，使得肌膚造成鬆弛、皺紋、暗沉等問題。

#熬夜晚睡

晚上11點到凌晨2點，是人體表皮細胞新陳代謝最活躍的時段，若總是經常性熬夜，容易導致肌膚暗沉、乾燥缺水、黑眼圈加深，當新陳代謝不好，就容易造成浮腫。

#愛吃蛋糕

愛吃甜食，不僅熱量超標，也因為蛋糕的高糖分，經常食用會產生糖化反應，不僅加速肌膚衰老，還有變胖疑慮。

#不防曬

防曬不僅是為了預防曬黑，更是預防老化，光老化會使肌膚長斑、冒細紋，甚至連肌膚都變暗沉，因此防曬絕對是保養第一要務。

#喜歡側睡

側睡容易增加皺紋，甚至加深法令紋的機率，當雙臉受壓力不同，恐有機會變成大小臉。

#過度勞累

現在人生活壓力大，長期處在高強度的工作之下，壓力會使人體中的血清素分泌變少，當一少就容易顯老。