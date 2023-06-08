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不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記

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▲▼營養師教「改善白髮」8秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲越來越多現代人都有白髮困擾，跟飲食不均也有關。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝unsplash

現代人生活壓力大，加上飲食、生活作息的改變，越來越多人年紀輕輕就開始長白髮，撇除因年齡增長和遺傳因素的關係，不少人都是因為一些生活中的壞習慣或飲食不均、營養素缺乏，影響了頭皮健康，導致白髮提早現身、快速增生。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，生活中有3大因素會影響頭髮變白，更進一步分享能改善白髮情況的8個小秘訣，有白髮困擾的人快來筆記好。

▲▼營養師教「改善白髮」8秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲營養師表示生活壓力大也會影響頭髮提早開始變白。

營養師蕭瑋霖指出，人體肌膚有著數百萬個毛囊，毛囊中的色素細胞會隨著年齡增長而減少，所以頭髮顏色逐漸變化是正常的，但是有3個關鍵因素若輕忽，都可能讓頭髮提早開始變白，甚至造成少年白，不到30歲就開始冒白髮！而這3大因素就包含了營養素缺乏，尤其是維生素B群、維生素E及礦物質；第二個因素是抽菸習慣；第三個因素則是生活壓力大。

▲▼營養師教「改善白髮」8秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲飲食均衡，多吃綠色蔬菜、肉類可幫助預防白髮提前出現。

想改善白髮狂冒的狀況，蕭瑋霖表示可以從8個調整飲食和生活作息的小秘訣做起，多吃以下食物，補充足夠營養也能有所幫助。

＃多吃肉補充維生素B群

＃適量吃堅果幫助補充維生素E

＃多吃紅色肉類幫助補充鐵質

＃多吃內臟類食物，補充銅

＃多吃深綠色蔬菜，補充葉酸

＃像是魚蝦等海鮮及南瓜籽可幫助補充鋅

＃調整生活作息，盡量養成良好睡眠習慣，維持充足睡眠

＃戒菸不僅對健康有益，也能預防白髮提早出現

▲▼營養師教「改善白髮」8秘訣 。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

▲魚蝦等海鮮類食物可補充鋅。

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白髮, 掉髮, 落髮, 頭皮, 頭髮, 養護, 保養, 因素, 關鍵, 改善, 飲食, 食物, 秘訣, 營養師

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