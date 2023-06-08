風・Luxury／周興哲逾330萬名錶曝光　江詩丹頓排隊夯錶他也有

▲周興哲收藏多只江詩丹頓名錶。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

高級運動錶當道，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）Overseas系列正是當紅炸子雞，熱門錶款得有耐心排隊才有機會入手，27歲歌手周興哲即是此系列的擁護者，已珍藏Overseas最夯的藍面精鋼自動錶與「熊貓面」的計時碼錶，加上曝光過的Fiftysix全日曆18K粉紅金錶，他的3只江詩丹頓收藏總價突破330萬元。

▲江詩丹頓Overseas藍面自動上鍊精鋼錶，800,000元。（圖／品牌提供）



去年底周興哲與大6歲的前主播趙岱新登記結婚，今年3月宣布2人已有了愛的結晶，即將迎接兔寶寶到來。除了事業與愛情兩得意令人稱羨，他的時尚品味也備受肯定，鍾情於江詩丹頓低調質感設計與非凡工藝，光是Overseas系列即收藏三針日期自動錶與搭載導柱輪計時機芯的計時碼錶兩款，錶圈與精鋼錶鍊巧妙演繹品牌經典元素馬耳他十字，附3條可快速替換錶帶及錶扣，包括精鋼錶鍊、皮革錶帶和橡膠錶帶，可輕鬆轉換風格。

▲周興哲搭機戴江詩丹頓Overseas精鋼材質計時碼錶，1,140,000元。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

周興哲另一款較斯文的江詩丹頓收藏，為1956年問世的Fiftysix全日曆18K粉紅金腕錶，錶殼造型也從品牌的馬耳他十字標誌汲取靈感，而粉紅金鏤自動盤也融合此設計，墨棕色面盤上設有指針式日期、星期與月份視窗，6時位置為月相顯示，搭配棕色小牛皮錶帶顯得優雅。

▲周興哲戴著江詩丹頓Fiftysix全日曆18K粉紅金錶。（圖／翻攝ericchou0622 IG）





▲江詩丹頓Fiftysix全日曆18K粉紅金錶，具月相、日期、星期、月份顯示，1,420,000元。（圖／品牌提供）

而經常出席香奈兒（CHANEL）活動的周興哲，戴上招牌J12黑色高抗磨損陶瓷搭配精鋼自動腕錶，同樣有型有款，他所戴的38毫米款式裝載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，是不分性別都能駕馭的時髦錶款。

▲周興哲參加香奈兒派對戴經典J12黑陶瓷錶。（圖／香奈兒提供，以下同）





▲香奈兒J12 CALIBER 12.1機芯腕錶38毫米款，255,000元。