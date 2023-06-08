fb ig video ETtoday search mobile

鬼鬼大方曬「蜜桃臀」比基尼辣照連發！穿Longchamp連身泳裝全賣空

>

記者鮑璿安／台北報導

女星鬼鬼（吳映潔）時常在個人IG上與粉絲互動，她最新PO出一張玩水美照，首圖就放上了翹臀畫面，引來好友「阿本」大讚性感，其實近來鬼鬼大方挑戰各式泳衣造型，日前她穿著法國品牌Longchamp2023 春夏系列連身泳裝放送好身材，目前該單品更已在官網上熱銷一空。

鬼鬼最新PO出翹臀美照，還俏皮留下「蜜桃」的表情符號，勻稱健康的小麥色肌膚與螢光色泳裝加持非常亮眼，彰顯出夏日風情，首圖未露臉，之後的畫面則看到鬼鬼戴上浮誇遮陽墨鏡自拍，身穿高領長袖泳裝，躺在泳池邊曬太陽，模樣非常愜意。

▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝自鬼鬼IG）

▲▼鬼鬼 。（圖／翻攝自鬼鬼IG）

▲鬼鬼穿著法國品牌Longchamp 2023 春夏系列泳裝 。（圖／翻攝自鬼鬼IG）

鬼鬼今年夏天的另一套泳裝穿搭，則是來自法國品牌Longchamp 2023 春夏系列，以極簡的黑白色系為主軸，不規則肩帶從肩頸蔓延到胸前，巧妙挖空透出肌膚，在性感和氣質之間拿捏得宜，腰間飾有品牌戰馬標誌，相當有辨識度，目前官網則完售一空。

更多2023春夏泳裝單品

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲粼粼 Ｗ鋼圈比基尼上衣 ；經典款低腰泳褲深海藍。（圖／品牌提供）

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲復古打褶比基尼；超高腰打褶泳褲榴石紅 。（圖／品牌提供）

台灣泳裝品牌HÁI主打對於大自然的親密感受，創辦人Bebe和Daphne特別了解亞洲女生的身材，2023夏季系列採用高腰超彈性支撐的兩截式比基尼，使用少有的W鋼圈，讓胸型完美，在穿著時自然就多了安全和舒適感。蝶翼連身泳衣以及復古打褶比基尼與超高腰細褶泳褲，融入絕美晚霞金、琥珀橘限定色，與陽光相互映襯。

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲WET 2023夏季Del Rey Brielle泳裝 。（圖／品牌提供）

▲▼泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋 。（圖／品牌提供）

偏好繽紛大膽的海島光景，加州泳感時裝WET以島嶼花卉、威尼斯湛藍的天空與海景為靈感，Del Rey Brielle泳裝上身以龜背竹葉印花的單肩設計，搭配大地色的細條紋下身，不對稱組合相當新穎。連身剪裁中保有胸下挖空設計的Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋，身處大自然間帶來亮眼的視覺效果。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

鬼鬼, 吳映潔, 比基尼, 泳裝, Longchamp

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

守不住秘密星座Top 3 ！　第一名最容易往外說，等於昭告天下

守不住秘密星座Top 3 ！　第一名最容易往外說，等於昭告天下

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記 皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘 從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」 超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式 吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 5種「可補腦食物」竟然有零食！　隨手吃也能很健康 營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面