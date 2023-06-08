鬼鬼大方曬「蜜桃臀」比基尼辣照連發！穿Longchamp連身泳裝全賣空

記者鮑璿安／台北報導

女星鬼鬼（吳映潔）時常在個人IG上與粉絲互動，她最新PO出一張玩水美照，首圖就放上了翹臀畫面，引來好友「阿本」大讚性感，其實近來鬼鬼大方挑戰各式泳衣造型，日前她穿著法國品牌Longchamp2023 春夏系列連身泳裝放送好身材，目前該單品更已在官網上熱銷一空。

鬼鬼最新PO出翹臀美照，還俏皮留下「蜜桃」的表情符號，勻稱健康的小麥色肌膚與螢光色泳裝加持非常亮眼，彰顯出夏日風情，首圖未露臉，之後的畫面則看到鬼鬼戴上浮誇遮陽墨鏡自拍，身穿高領長袖泳裝，躺在泳池邊曬太陽，模樣非常愜意。

▲鬼鬼穿著法國品牌Longchamp 2023 春夏系列泳裝 。（圖／翻攝自鬼鬼IG）

鬼鬼今年夏天的另一套泳裝穿搭，則是來自法國品牌Longchamp 2023 春夏系列，以極簡的黑白色系為主軸，不規則肩帶從肩頸蔓延到胸前，巧妙挖空透出肌膚，在性感和氣質之間拿捏得宜，腰間飾有品牌戰馬標誌，相當有辨識度，目前官網則完售一空。

更多2023春夏泳裝單品

▲粼粼 Ｗ鋼圈比基尼上衣 ；經典款低腰泳褲深海藍。（圖／品牌提供）



▲復古打褶比基尼；超高腰打褶泳褲榴石紅 。（圖／品牌提供）

台灣泳裝品牌HÁI主打對於大自然的親密感受，創辦人Bebe和Daphne特別了解亞洲女生的身材，2023夏季系列採用高腰超彈性支撐的兩截式比基尼，使用少有的W鋼圈，讓胸型完美，在穿著時自然就多了安全和舒適感。蝶翼連身泳衣以及復古打褶比基尼與超高腰細褶泳褲，融入絕美晚霞金、琥珀橘限定色，與陽光相互映襯。

▲WET 2023夏季Del Rey Brielle泳裝 。（圖／品牌提供）

▲Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋 。（圖／品牌提供）

偏好繽紛大膽的海島光景，加州泳感時裝WET以島嶼花卉、威尼斯湛藍的天空與海景為靈感，Del Rey Brielle泳裝上身以龜背竹葉印花的單肩設計，搭配大地色的細條紋下身，不對稱組合相當新穎。連身剪裁中保有胸下挖空設計的Monarch系列，以洋紅色調結合經典千鳥緹花格紋，身處大自然間帶來亮眼的視覺效果。