這瓶威士忌2千萬元！軒尼詩The Dame Jeanne登台　麥卡倫用季節品酒

▲軒尼詩、麥卡倫推話題酒款。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期酒界最熱話題之一，便是法國干邑品牌軒尼詩旗下最高階的顯赫系列「百樂廷」，連三發限量款在台現身，引發不少藏家討論，而其中內裝10公升百樂廷的THE DAME JEANNE，全球僅限量2套，要價2,000萬元。麥卡倫推出旗下雙雪莉桶系列，以四季為主題舉辦體驗活動，讓參加者以五感方式感受威士忌迷人之處。

軒尼詩的「百樂廷」顯赫系列在台開賣數十年，售價節節高升，該酒款為顯赫系列的敲門磚，特色在於奔放的華麗花香、高年份熟成帶來絲滑柔順口感，以及集結花、果、木、辛的平衡風味，該酒款為品牌第六代調和總藝師莫理斯．費爾沃，在1979年創製，從葡萄的選擇到長時間熟成，到最後以多樣珍稀生命之水的調和，以超越平衡的「和諧感」為其目標。

軒尼詩顯赫系列包含「李察」和「百樂廷」，部分陳釀可追溯到19世紀初、就已存放於軒尼詩的創始人酒窖中，該系列只會在適當時機釋出，每一款都是限量品，台灣本次釋出的百樂廷其中更包括1.5公升裝的大容量，酒瓶以鍍銀設計，限量12只，另針對NBA 75周年推出HENNESSY PARADIS x NBA x BÄUMER軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版，全球限量75組，僅有2只落地台灣，售價525萬元，已有1只被藏家收藏。

另由現任第八代調和總藝師雷諾費爾沃季朗德，選擇高年份已達熟成巔峰、被轉移至Dame Jeanne玻璃容器中保存的酒液，調製出的生命之水，裝入以傳統干邑的Dame Jeanne容器為概念、用法國盧瓦爾河谷區的白色柳木條編織、LVMH旗下的皮革廠Tanneries Roux老師傅手工縫紉的客製Dame Jeanne酒甕內，加上10瓶帶有編號的一公升的巴卡拉水晶瓶，售價高達2千萬元，藏家可以親自挑選皮革的顏色，以及24克拉鍍金熱壓燙印上的客製文字。

軒尼詩顯赫系列在6／20前於文華東方酒店舉行「共覓和諧之境 奢華干邑品鑑體驗」，可近距離開箱體驗的軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版，以及The Dame Jeanne，參與體驗者為邀請制，但活動期間於文華東方預約特定房型，可直接登記限量體驗活動。

而威士忌品牌麥卡倫，以擁有雪莉桶供應鏈被稱為「雪莉王者」，近期也推出旗下雙雪莉桶12、15、18年，且針對此酒款，在信義誠品展演廳推出「印象風味體驗活動」，以四季為主要輪廓，用百花齊放的春天做為開端，把「雙雪莉桶 12 年」搭配酸甜果乾調配專屬調酒，襯出雪莉橡木桶獨有的豐沛果香；夏天選用香氣馥郁「經典雪莉桶 12 年」搭配緩緩融化的冰球，感受杯壁霧氣升起，感受頃刻的清爽，也致敬傳統蘇格蘭人自河川拾取冰凍石頭的品飲方式。

另在秋冬場景內，將鴨腿製成酥脆綿密的可樂餅，搭配細緻溫潤的「雙雪莉桶15年」以襯出豐富層次，最後冷冽的冬季，則以溫潤並帶有橡木辛香餘韻的「雙雪莉桶18年」作結尾，滴入2滴水讓香氣極致擴散，細品橡木風味，引領品飲者創造個人專屬的麥卡倫印象體驗。

麥卡倫印象風味，活動將於6／8至6／11在誠品信義店6F展演廳舉行，而高雄場及台中場分別預計於7／28至7／30、8／25至8／27登場，報名詳情可至官網。

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